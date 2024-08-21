Овчарку Алена Делона не будут усыплять вопреки воле актера

Ален Делон с собакой Лубо (Фото: Adriana Fernández Reiris / Reuters)

Бельгийскую овчарку малинуа Алена Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на то, что этого ожидал ушедший из жизни актер, сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста.

«У него (пса — РБК) есть свой дом и семья, подтвердили нам родственники актера, которые позаботятся о нем. Лубо, конечно, не будет усыплен», — сообщил фонд в Х.

В интервью Paris Match в 2018 году Ален Делон говорил, что его последнюю собаку Лубо могут усыпить, если актер умрет раньше него, чтобы похоронить их вместе. По словам артиста, он бы не хотел, чтобы его собака страдала и скучала по нему на его могиле.

Актер относился к собаке «как к ребенку» и говорил, что и сам мечтает перевоплотиться в овчарку.

Ален Делон умер 18 августа, ему было 88 лет. Актер скончался в окружении троих своих детей. Согласно завещанию, актер будет погребен в собственном поместье, где похоронены 35 его собак. Церемония будет закрытой. Точная дата погребения не называется, ориентировочно это должно произойти в середине недели.

В комментарии по поводу ухода Делона сотрудники Бардо отмечали, что актриса «опустошена его кончиной». «Их дружба, основанная на общей любви к животным и общей приверженности их благополучию, была драгоценной и искренней», — говорится в заявлении фонда.

Там добавили, что Делон «понимал глубокую связь между человеком и животным». Его всю жизнь его окружали собаки, «которые приносили ему любовь и уют и которых он любил с бесконечной нежностью, как и Лубо, своего последнего спутника, которого он оставил после себя».

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