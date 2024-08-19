Алена Делона похоронят в его поместье в Души с 35 собаками

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Ален Делон, согласно завещанию, будет погребен в середине недели в собственном поместье в коммуне Души во Франции, где похоронены 35 его собак, сообщает BFMTV.

Церемония должна состояться в часовне в соответствии с указанными в документе пожеланиями.

Похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности», так как при жизни Делон был против их публичности. По информации BFMTV, церемония прощания с актером, куда смогут прийти его поклонники и коллеги, состоится позже.

Ален Делон умер 18 августа в поместье Души, ему было 88 лет. Как писало AFP, актер скончался в окружении троих своих детей. К вечеру к посольству Франции в Москве в связи с известием о смерти Делона начали приносить цветы.