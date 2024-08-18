«Душа самурая и внешность героя-любовника»: Ален Делон

На фото: итальянский режиссер Лукино Висконти, Ален Делон и Анни Жирардо на съемках социальной драмы «Рокко и его братья» в Милане.

Уже через три года после дебюта на экране Делон получил международное признание за главную роль в криминальной драме «Рокко и его братья» (1960). В 1964-м актер создал кинокомпанию Delbeau Productions для короткометражек режиссера Гая Жиля. К концу 1960-х Делон начинает выпускать полнометражные фильмы в новой компании Adel Film, а в 1981 году дебютирует в качестве режиссера с криминальным боевиком «За шкуру полицейского»