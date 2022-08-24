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Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет смог от лесных пожаров

Ветер в столичном регионе поменяет направление с четверга-пятницы и обусловит уменьшение смога от лесных пожаров. В то же время аномально жаркая погода от столицы не отступит до начала следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду ветер будет еще юго-восточным, а затем он изменит направление, станет более южным. В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе, начиная с четверга-пятницы, так как Рязанская область находится как раз на юго-востоке», — сообщил он.

Вильфанд подчеркнул, что погода, хоть и дискомфортная, но опасности не представляет. «Ни разу концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена. Да, запах доставляет дискомфорт, ситуация неприятная, но нет того ощущения, что было в 2010 году, когда ПДК (предельно допустимая концентрация вредных вещей в воздухе — РБК.) была превышена в десятки раз», — объяснил он.

В то же время, по словам метеоролога, ситуация с жарой в столице будет оставаться сложной в ближайшие дни. «В среду, четверг прогнозируется 30-33 градуса. Это очень впечатляюще. Начиная с пятницы, жара совсем немного спадет, ожидается 26-29 градусов, а в воскресенье — вновь до 30 градусов», — сказал он. Резких перемен в погоде не стоит ожидать и в начале следующей недели, отметил Вильфанд.

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С 17 августа москвичи жалуются на запах гари и смог. Дым в столицу и Московскую область приходит из соседней Рязанской, где продолжают гореть леса. Чтобы остановить пожар, на помощь региону отправили силы пожарных из Москвы и МЧС России, а также от Министерства обороны. Как сообщили РБК в региональном управлении МЧС, на 23 августа в тушении пожара принимали участие 1,7 тыс. единиц техники и более 9 тыс. человек.

На фоне лесных пожаров и рекордной жары Москва и Подмосковье попали в оранжевую зону чрезвычайной пожароопасности Гидрометцентра. В МЧС предупреждали, что в Подмосковье с 23 по 25 августа прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности, есть угроза возгорания лесов, травы, торфяников и легковоспламеняющихся материалов.

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Последний раз подмосковные торфяники активно горели в июле-августе 2010 года. Тогда в столице наблюдался сильнейший смог, а концентрация угарного газа была в семь раз выше допустимой.

В период с 2011 по 2013 год по государственной программе было обводнено более 70 тыс. га торфяников в Подмосковье.

Теги
смог Роман Вильфанд Москва лесные пожары
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