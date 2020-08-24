В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замгендира «Ил»

По данным Telegram-канал Baza, их заподозрили в махинациях при создании нового тяжелого военно-транспортного самолета ИЛ-76МД-90А. Всего по делу проходят пять человек, четверых из них арестовали

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова. Первыми на это обратили внимание «Новая газета» и Telegram-канал Baza.

Согласно информации из карточек дел Хвана и Новожилова, обоих арестовали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 млн руб.).

Как пишет «Новая газета», также суд избрал меру пресечения неким Бабарико, Гусевой и Титову, которые подозреваются в мошенничестве. Гусеву отправили под домашний арест, Бабарико заключили под стражу. Титов стал единственным фигурантом, которого суд не стал арестовывать и отказал в удовлетворении ходатайства следствия по этому поводу.

Издание отмечает, что фамилия и инициалы Титова совпадают с данными подчиненного Хвана, начальника отдела центра проектно-конструкторских технологий МАИ Игоря Титова. Кем являются Бабарико и Гусева, издание не указывает.