В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замгендира «Ил»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
Основатель PayPal вложится в разработчика запчастей для беспилотников Инвестиции, 19:54 «Спартак» наказан за расизм закрытием фанатского сектора на один матч Спорт, 19:35 Путин и Лукашенко провели четвертый телефонный разговор за две недели Политика, 19:35 Опыт бизнеса: что важно при выборе компьютера РБК и Intel vPro, 19:33 Трампа выбрали кандидатом в президенты от республиканцев Политика, 19:31 Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального Политика, 19:28 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:21 Ярмыш обратилась к СК после сообщения клиники о состоянии Навального Политика, 19:13 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 19:10 Минфин объяснил исчезновение законопроекта о льготах в «русских офшорах» Экономика, 19:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 августа Общество, 19:02 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 19:01 Лукашенко отправил в отставку посла в Словакии после поддержки протестов Политика, 19:00 В мэрии назвали условие появления полос для автобусов на Садовом кольце Общество, 18:55
Общество ,  
0 

В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замгендира «Ил»

По данным Telegram-канал Baza, их заподозрили в махинациях при создании нового тяжелого военно-транспортного самолета ИЛ-76МД-90А. Всего по делу проходят пять человек, четверых из них арестовали
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова. Первыми на это обратили внимание «Новая газета» и Telegram-канал Baza.

Согласно информации из карточек дел Хвана и Новожилова, обоих арестовали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 млн руб.).

Как пишет «Новая газета», также суд избрал меру пресечения неким Бабарико, Гусевой и Титову, которые подозреваются в мошенничестве. Гусеву отправили под домашний арест, Бабарико заключили под стражу. Титов стал единственным фигурантом, которого суд не стал арестовывать и отказал в удовлетворении ходатайства следствия по этому поводу.

ОАК подала иск к летному отряду «Россия» из-за VIP-салонов для трех Як-40
Общество
Салон пассажирского самолета Як-40

Издание отмечает, что фамилия и инициалы Титова совпадают с данными подчиненного Хвана, начальника отдела центра проектно-конструкторских технологий МАИ Игоря Титова. Кем являются Бабарико и Гусева, издание не указывает.

Андрей Новожилов
Андрей Новожилов (Фото: ilyushin.org)

По информации Baza, Хвана, Новожилова и Титова обвиняют в махинациях при создании нового российского тяжелого военно-транспортного самолета ИЛ-76МД-90А. В его разработке, которая оценивалась в 9 млрд руб., было заинтересовано Минобороны. Как отмечает Telegram-канал, за процесс отвечала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая привлекла к работам сначала «Ил», а он, в свою очередь, договорился с МАИ. «Следователи выяснили, что никаких работ по созданию нового тяжелого транспортника в МАИ не вели, а все акты выполненных работ были фиктивными. Полученные средства обналичивали через самые разные схемы. <...> В общей сложности, на этой схеме мошенникам удалось украсть, как минимум, 18 млн руб.», — сообщила Baza.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

МВД возбудило дело о хищениях при подготовке испытаний военных самолетов
Общество
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В ОАК сообщили «Новой газете», что Генпрокуратура и правоохранительные органы провели проверку в ПАО «Ил» «по инициативе и на основе материалов службы безопасности самой ОАК». «По результатам проверки подтверждено выявление ряда нарушений, связанных с осуществлением деятельности компании в период до 2018 года. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные мероприятия. Мы оказываем все необходимое содействие», — приводит газета заявление пресс-службы ОАК.

Источник «Новой газеты» в авиационной отрасли, объясняя причастность Бабарико, Гусевой и Титова к этому делу, заявил, что МАИ выполняло большой объем работ. «Проблема в том, что эти же люди были оформлены в «Ил», и им платили дважды, а разницу потом налом собирали», — заявил он.

РБК направил запрос в ПАО «Ил» и МАИ.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Екатерина Костина, Егор Губернаторов
Материалы по теме
Гендиректором «Ила» стал первый замглавы ОАК
Бизнес
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Бизнес
Суд арестовал вице-президента ОАК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter