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ОАК подала иск к летному отряду «Россия» из-за VIP-салонов для трех Як-40
Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает взыскать с летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой первых лиц страны, 79 млн руб. Иск связан с госконтрактом на оборудование VIP-салонами трех самолетов Як-40
Салон пассажирского самолета Як-40 (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Объединенная авиастроительная корпорация обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к специальному летному отряду «Россия» (СЛО «Россия») на 79 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозкой первых лиц государства и подчиняется напрямую Управделами президента России.

Из документов арбитража следует, что иск подан в связи с договором, заключенным 12 января 2017 года. Номер договора, указанный в документах арбитража, совпадает с номером госзакупки, размещенной СЛО «Россия» в конце 2016 года. Предмет закупки — дооборудование пассажирских салонов трех воздушных судов Як-40 с бортовыми номерами 87968, 87971 и 87972.

Общая стоимость контракта составила 395 млн руб., причем оплата по контракту была разбита на два этапа: 315 млн в 2016 году и 79 млн — в 2017 году. Срок исполнения контракта по документам — декабрь 2017 года.

РБК направил запрос в пресс-службу ОАК.

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Осенью 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на материалы уголовного дела, что в ходе исполнения госконтракта ​на оборудование VIP-салонами трех самолетов Як-40, используемых специальным летным отрядом «Россия», могли быть похищены 173 млн руб.

По версии СК, СЛО «Россия» перечислил корпорации аванс в 315 млн из 394 млн руб., указанных в договоре.

После этого вице-президент ОАК Сергей Герасимов, говорится в материалах дела, «обеспечил» победу в объявленном ОАК конкурсе субподрядчику — компании «Вемина Авиапрестиж», которой было заплачено 253 млн руб. Компания «Вемина» занимается дизайном VIP-салонов и оборудовала, например, самолеты для президентов Польши и Таджикистана.

Генеральный директор компании «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк и вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Герасимов проходят сейчас по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что контракт завышен на 174 млн руб.​ Свои вину Романюк и Герасимов отрицают.

Автор: Наталья Демченко
Теги: специальный летный отряд «Россия» ..., иск в суд
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