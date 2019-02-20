ОАК подала иск к летному отряду «Россия» из-за VIP-салонов для трех Як-40

Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает взыскать с летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой первых лиц страны, 79 млн руб. Иск связан с госконтрактом на оборудование VIP-салонами трех самолетов Як-40

Салон пассажирского самолета Як-40 (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Объединенная авиастроительная корпорация обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к специальному летному отряду «Россия» (СЛО «Россия») на 79 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозкой первых лиц государства и подчиняется напрямую Управделами президента России.

Из документов арбитража следует, что иск подан в связи с договором, заключенным 12 января 2017 года. Номер договора, указанный в документах арбитража, совпадает с номером госзакупки, размещенной СЛО «Россия» в конце 2016 года. Предмет закупки — дооборудование пассажирских салонов трех воздушных судов Як-40 с бортовыми номерами 87968, 87971 и 87972.

Общая стоимость контракта составила 395 млн руб., причем оплата по контракту была разбита на два этапа: 315 млн в 2016 году и 79 млн — в 2017 году. Срок исполнения контракта по документам — декабрь 2017 года.

РБК направил запрос в пресс-службу ОАК.