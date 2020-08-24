Туроператоры предупредили об опасности «лазеек» в Европу

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что за покупку поддельных документов турист может быть привлечен к ответственности. Согласно УК РФ, за использование заведомо подложного документа грозит лишение свободы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

У туристов, решивших для выезда за границу воспользоваться широко распространенными в интернете предложениями о покупке документов о выезде на учебу или лечение, а для возвращения — фальшивыми справками о прохождении теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, могут возникнуть реальные проблемы с законом. Об этом предупредила глава Правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова.

«Мы резко отрицательно относимся к любым незаконным практикам организации отдыха. Не надо забывать, что приобретение медицинских справок и тем более результатов анализа на COVID-19 — это нарушение закона, за которое как туриста, так и «организатора» его выезда, можно привлечь к ответственности», — заявила Ефремова.

Для большинства россиян (за исключением дипломатов и т.д.) выезд за границу любым сухопутным или речным транспортом, а также через пешеходные пункты пропуска закрыт с 30 марта. 8 июня глава правительства Михаил Мишустин разрешил выезжать из страны россиянам, которые отправляются за границу, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также на лечение, работу или учебу. Справки о наличии таких причин и предлагают купить в социальных сетях. Связавшийся с одним из продавцов сотрудник АТОР выяснил, что справку о выезде на лечение в Европу предлагают за €300 (в интернете есть предложения как по более высоким, так и по более низким ценам). Кроме того, предлагаются — за 1,5–2 тыс. руб. — справки о сдаче отрицательного теста на COVID-19.

«Мы вас заверяем, что никаких форс-мажорных ситуаций не произойдет. Мы отправили уже сотни туристов в разные страны Европы и не получили ни одной жалобы», — рассказали сотруднику АТОР в одном из таких «сервисов».