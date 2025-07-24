СК на транспорте назвал две версии крушения Ан-24

Ведомство рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения пассажирского самолета. Ан-24 был найден экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды на склоне горы. При облете с воздуха живые не обнаружены.

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Восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения Ан-24, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя Владимир Ануфриев.

«Разрабатывается сразу несколько версий. Первая — это техническая неисправность, а вторая, это, как правило, — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета», — сказал Ануфриев.

Ан-24 был найден экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы, сообщил ранее Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены.

По словам губернатора Василия Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира — из них 5 детей — и 6 членов экипажа. Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии после обнаружения пропавшего самолета.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.