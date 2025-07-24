Где разбился Ан-24. Карта

24 июля при посадке в амурском городе Тында не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 компании «Ангара». Через несколько часов спасатели нашли горящий фюзеляж. На борту находились около 50 человек. Место крушения — на карте РБК

Самолет Ан-24, совершавший рейс из Хабаровска через Благовещенск в Тынду, должен был приземлиться в 10:40 по местному времени (4:40 по мск). Однако из Благовещенска он вылетел с опозданием, в 11:21. Около 13:00, когда самолет пошел на второй круг для посадки в аэропорту Тынды, судно пропало с радаров. Место падения было обнаружено почти три часа спустя. Самолет нашли на склоне горы в 15 км от Тынды, в направлении населенного пункта Кувыкта.

На борту во время крушения находились 38 взрослых, пять детей и шесть членов экипажа, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. По предварительной информации, все 49 человек погибли. В качестве основных версий причин крушения рассматриваются неисправность самолета и человеческий фактор. По факту крушения возбуждено уголовное дело, для ликвидации последствий была создана правительственная комиссия.