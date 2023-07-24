Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 18:07
Шесть банков Киргизии приостановили работу с системой «Юнистрим» Финансы, 23:27
В Пензенской области выявили 78 случаев заражения корью Общество, 22:58
Пять человек пострадали при обрушении моста в Закарпатье Общество, 22:36
В Новой Москве упал беспилотник Общество, 22:31
Новак поддержал предложение по ограничению числа экспортеров бензина Бизнес, 22:16
В Израиле после одобрения 1-й части судебной реформы обострились протесты Политика, 21:59
В Подмосковном Солнечногорске загорелась электричка Общество, 21:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Аршавин вошел в правление «Зенита» Спорт, 21:40
Минспорт признал гонки дронов и лазертаг видами спорта Спорт, 21:31
ТАСС узнал о планах исключить Исинбаеву из штаба «Народного фронта» Спорт, 21:13
Командир «Ленинградского полка» погиб в зоне военной операции Политика, 21:09
В ООН призвали избегать эскалации конфликта после атаки дронов на Москву Политика, 20:56
«Локомотив» опроверг возможность перехода рекордсмена сборной в «Зенит» Спорт, 20:52
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 20:48
Общество ,  
0 

В Новой Москве упал беспилотник

В Новой Москве упал беспилотник с камерой без взрывного устройства
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Беспилотник упал у жилого дома в поселке Первомайском в Новой Москве, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Госагентства пишут, что взрывного устройства на нем не было.

Повреждений и пострадавших нет.

Власти устанавливают, кто и с какой целью запустил дрон, также сообщили агентства.

Утром 24 июля беспилотники атаковали два здания в Москве. Осколки дрона были найдены на Комсомольском проспекте, еще один попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. После атаки во многих зданиях на проспекте были выбиты стекла, власти перекрыли движение. В Киеве атаку назвали «специальной операцией». Российский МИД заявил, что Россия оставляет за собой право принять «жесткие меры» в ответ.

Минобороны заявило, что оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что атаковавшие Москву дроны были нейтрализованы, «принимаются меры, ведется напряженная, ежедневная круглосуточная работа».

В Новой Москве упал беспилотник
В Новой Москве упал беспилотник

Читайте на РБК Pro
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»
Теги
беспилотники Новая Москва
Материалы по теме
В ООН призвали избегать эскалации конфликта после атаки дронов на Москву
Политика
Дрон взорвался под колесами «КАМАЗа» в Рязанской области
Политика
Минобороны сообщило об отражении атаки 17 беспилотников в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter