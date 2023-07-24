В Новой Москве упал беспилотник с камерой без взрывного устройства

Фото: Никита Попов / РБК

Беспилотник упал у жилого дома в поселке Первомайском в Новой Москве, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Госагентства пишут, что взрывного устройства на нем не было.

Повреждений и пострадавших нет.

Власти устанавливают, кто и с какой целью запустил дрон, также сообщили агентства.

Утром 24 июля беспилотники атаковали два здания в Москве. Осколки дрона были найдены на Комсомольском проспекте, еще один попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. После атаки во многих зданиях на проспекте были выбиты стекла, власти перекрыли движение. В Киеве атаку назвали «специальной операцией». Российский МИД заявил, что Россия оставляет за собой право принять «жесткие меры» в ответ.

Минобороны заявило, что оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что атаковавшие Москву дроны были нейтрализованы, «принимаются меры, ведется напряженная, ежедневная круглосуточная работа».