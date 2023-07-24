Прокуратура обжаловала отказ суда от домашнего ареста для блогера Лерчек

21 июля суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте блогера Лерчек и ее мужа. Прокуратура Москвы решение суда обжаловала

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Московская прокуратура обжаловала решение суда, который несколько дней назад отказал в переводе под домашний арест блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест», — говорится в сообщении.

Сторона обвинения считает, что материал следует направить на новое судебное рассмотрение.

Чекалину и ее мужа Артема в марте обвинили по ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Им грозит до трех лет лишения свободы. По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022-го, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников.

Вскоре было заведено еще одно дело, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Счета супругов были арестованы. В мае их адвокат Константин Третьяков сообщил, что они взяли деньги взаймы и полностью погасили свой долг перед налоговой в размере 311 млн руб.

Следственный комитет (СК) 14 июля попросил ужесточить меру пресечения для супругов «в связи с неоднократными нарушениями» наложенных на них ограничений. Это выражалось «в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также общении со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками», отмечали в СК.

В тот же день прошло заседание по делу Артема Чекалина. На суде он заявил, что не ожидал проблем с прокурорами. Он связал попытку ужесточить меру пресечения с интервью «с призывом платить налоги», которое супругов якобы попросили записать сотрудники администрации президента. По его словам, собеседники сказали, что интервью согласовано с правоохранителями и никаких проблем не сулит.

Суд запретил Валерии и Артему Чекалиным пользоваться соцсетями, а также общаться со свидетелями по делу еще весной. Однако в июне они пришли на интервью на YouTube-канал «Эмпатия Манучи». В выпуске, который вышел в середине июня, супруги рассказали о своем уголовном деле, заодно пообщавшись со свидетелями

21 июля прошло заседание, посвященное самой Лерчек. Суд не стал отправлять ее под домашний арест. «Отказано в удовлетворении ходатайства органа следствия об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны», — сообщили РБК в пресс-службе суда.