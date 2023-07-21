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Дело инстаблогеров ,  
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Блогеру Лерчек не стали ужесточать меру пресечения

Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте блогера Лерчек
Сюжет
Дело инстаблогеров
Чекалина избежала домашнего ареста, о котором для нее ходатайствовало следствие. Ранее меру пресечения в виде запрета определенных действий сохранили и ее мужу. Их обвиняют в неуплате налогов на 311 млн руб. и отмывании денег
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее адвокат Константин Третьяков
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее адвокат Константин Третьяков (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), задержанная за неуплату налогов и отмывание денег, останется под запретом определенных действий, Пресненский районный суд Москвы не стал отправлять ее под домашний арест.

«Отказано в удовлетворении ходатайства органа следствия об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

14 июля тот же суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения мужу Лерчек, Артему Чекалину. Он тоже избежал домашнего ареста.

Суд весной избрал Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий: пользования интернетом и общения с определенными людьми, которые выступают по делу свидетелями (за исключением близких родственников). Телефоном им можно пользоваться только для вызова экстренных служб, передвижение супругам не ограничили.

Следственный комитет просил ужесточить меру пресечения для супругов «в связи с неоднократными нарушениями» наложенных на них ограничений. Это выражалось «в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также общении со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками». Незадолго до того как СК обратился с этим ходатайством, в сети появилось видео, на котором Чекалина участвует в вечеринке в ресторане на Патриарших прудах. Как отмечает Mash, видео было снято за несколько минут до момента, когда ей нужно быть дома согласно решению суда.


Чекалину и ее мужа в марте обвинили по ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Им грозит до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022-го, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников.

Вскоре было заведено еще одно дело, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Счета супругов были арестованы. В мае их адвокат Константин Третьяков сообщил, что они взяли деньги взаймы и полностью погасили свой долг перед налоговой в 311 млн руб.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Лерчек неуплата налогов блогеры
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