Главного инженера ТЦ «Времена года» задержали по делу о гибели 4 человек

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. При прорыве трубы с кипятком в ТЦ погибли четыре человека

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

После прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве задержали его главного инженера. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Главный инженер ТЦ задержан в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «В скором времени будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — заявили в СК.

Трубу с кипятком в столичном торговом центре прорвало днем 22 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что это произошло на кухне ресторана. Площадь затопления составила 4 тыс. кв. м.

Телеграм-канал Shot писал, что всего пострадало около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС сообщали, что пострадали десять человек.

В тот же день СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. Следователи изъяли техническую документацию, а также допросили руководство и инженеров ТЦ. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления СК.