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Расследованием по ТЦ в Москве займется управление по особо важным делам

Дело по ТЦ «Времена года» передали в управление по особо важным делам СК по Москве
Трубу с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве прорвало накануне, в результате ЧП погибли четыре женщины. Следователи допрашивают руководство и инженеров ТЦ, дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Следователи изъяли техническую документацию, а также допросили руководство и инженеров ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, где при прорыве трубы с кипятком погибли четыре сотрудника ТЦ. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России, говорится в сообщении столичного СК в телеграм-канале.

«Следователями проведены обыски в офисных помещениях, в ходе которых изъята документация, в том числе техническая. Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), было передано в аппарат ГСУ СК России по Москве и принято к производству.

Всего в результате происшествия погибли четверо сотрудников торгового центра, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести, уточнили в СК. «Назначены судебно-медицинские экспертизы, вынесены постановления о признании потерпевшими», — добавили в управлении.

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.

В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна.

Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых Островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal, 25A.

Трубу с кипятком в столичном ТЦ прорвало днем 22 июля. Мэр столицы Сергей Собянин спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что ЧП произошло на кухне ресторана — прорвало трубу с горячей водой. Площадь затопления ТЦ составила 4 тыс. кв. м.

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Телеграм-канал SHOT писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка.

Расследованием по ТЦ в Москве займется управление по особо важным делам
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В тот же день СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Управляющая ТЦ Лилит Адибекян позже сообщила, что обстоятельства произошедшего инцидента уточняются, а торговый центр продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам. Она также принесла соболезнования семьям всех погибших и отметила, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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