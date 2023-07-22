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Общество ,  
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Прорыв трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года». Фоторепортаж

Появились фото последствий прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»

Днем 22 июля в московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате четыре человека погибли, десятки получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело. Последствия ЧП — в фоторепортаже РБК
О прорыве трубы с горячей водой и эвакуации из ТЦ &laquo;Времена года&raquo; на Кутузовском проспекте в Москве стало известно около 15:30. Агентство ТАСС писало о нескольких десятках пострадавших, Baza&nbsp;&mdash; о 70. По данным Mash, несколько человек были заблокированы на втором этаже здания
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

О прорыве трубы с горячей водой и эвакуации из ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве стало известно около 15:30. Агентство ТАСС писало о нескольких десятках пострадавших, Baza — о 70. По данным Mash, несколько человек были заблокированы на втором этаже здания

В результате происшествия погибли четыре человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В результате происшествия погибли четыре человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

В прокуратуре уточнили, что все погибшие&nbsp;&mdash; женщины. По данным ТАСС, они работали в круглосуточном гипермаркете &laquo;Глобус Гурмэ&raquo;
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В прокуратуре уточнили, что все погибшие — женщины. По данным ТАСС, они работали в круглосуточном гипермаркете «Глобус Гурмэ»

В МЧС заявили, что причиной происшествия стал прорыв внутреннего теплопровода ТЦ. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В МЧС заявили, что причиной происшествия стал прорыв внутреннего теплопровода ТЦ. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по статье&nbsp;&mdash; до десяти лет лишения свободы
Фото: Александр Парамошин / Reuters

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы

Шестиэтажный ТЦ &laquo;Времена года&raquo; площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. В нем расположено более 150 бутиков и магазинов, многие из них&nbsp;&mdash; формата люкс. В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея &laquo;Времена года&raquo; значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян&nbsp;&mdash; дочь Гагика Адибекяна. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она и сейчас называет себя CEO галереи. Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО &laquo;РД Управление инвестициями&raquo;) является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге&nbsp;&mdash; Boulevard Royal, 25A
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. В нем расположено более 150 бутиков и магазинов, многие из них — формата люкс.

В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она и сейчас называет себя CEO галереи.

Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal, 25A

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Георгий Абашвили, Илья Пламенев Илья Пламенев
мультимедиа ТЦ "Времена года" Москва
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