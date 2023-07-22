Прорыв трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года». Фоторепортаж

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. В нем расположено более 150 бутиков и магазинов, многие из них — формата люкс.

В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она и сейчас называет себя CEO галереи.

Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal, 25A