Прорыв трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года». Фоторепортаж
Днем 22 июля в московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате четыре человека погибли, десятки получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело. Последствия ЧП — в фоторепортаже РБК
О прорыве трубы с горячей водой и эвакуации из ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве стало известно около 15:30. Агентство ТАСС писало о нескольких десятках пострадавших, Baza — о 70. По данным Mash, несколько человек были заблокированы на втором этаже здания
В результате происшествия погибли четыре человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
В прокуратуре уточнили, что все погибшие — женщины. По данным ТАСС, они работали в круглосуточном гипермаркете «Глобус Гурмэ»
В МЧС заявили, что причиной происшествия стал прорыв внутреннего теплопровода ТЦ. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы
Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. В нем расположено более 150 бутиков и магазинов, многие из них — формата люкс.
В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она и сейчас называет себя CEO галереи.
Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal, 25A