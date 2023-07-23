Площадь затопления в московском ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м

Площадь затопления после прорыва трубы в ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Площадь затопления московского торгового центра «Времена года» кипятком в результате прорыва трубы составила 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву. Десять человек получили ожоги: девять человек отправили в больницу, один от госпитализации отказался.

РБК обратился за комментарием в столичные управления МЧС и СК.

Трубу с кипятком в столичном ТЦ прорвало днем 22 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.