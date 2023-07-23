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Площадь затопления в московском ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м

Площадь затопления после прорыва трубы в ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Площадь затопления московского торгового центра «Времена года» кипятком в результате прорыва трубы составила 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву. Десять человек получили ожоги: девять человек отправили в больницу, один от госпитализации отказался.

РБК обратился за комментарием в столичные управления МЧС и СК.

Трубу с кипятком в столичном ТЦ прорвало днем 22 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Теги
ТЦ "Времена года" МЧС прорыв трубы
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