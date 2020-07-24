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Попова предупредила о рисках заражения COVID после открытия авиасообщения

Начало возобновления международного авиасообщения не означает, что все риски, связанные с коронавирусом, уже позади, заявила Попова. По ее словам, вирус останется с людьми «очень надолго», поэтому нужно соблюдать ограничения
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Возобновление Россией международных перелетов не означает, что риск заражения коронавирусом исчез, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции вовсе не означают, что все риски уже позади. Вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным. И мы уже говорили не один раз, что эта ситуация не будет меняться, вирус остается с человечеством как с популяцией очень и очень надолго. И надо следовать тем правилам, по которым мы сегодня должны жить в новых условиях. И нарушать эти правила — это очень рискованно для здоровья», — сказала Попова.

Она отметила, что иностранцы смогут попасть на рейсы в Россию, только предъявив справку об отрицательном результате теста на коронавирус, полученную не более чем за 72 часа до вылета. Россиянам, возвращающимся домой, процедуру упростят: они должны будут предоставить анализы на COVID-19 в течение 72 часов уже после прилета, сообщила Попова.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия с 1 августа частично возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Полеты за рубеж на первом этапе будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, указал он.

Видео

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия откроет авиасообщение пока только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа россияне смогут улететь в турецкие Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Для граждан, прилетающих в Россию регулярными рейсами, власти уже отменили обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас они рассматривают возможность отменить карантин и для тех, кто прибывает в страну вывозными рейсами, сообщила Попова.

«Мы рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы. Но для того, чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время. Мы надеемся, что ситуация позволит нам отменить и эту норму в ближайшее время», — сказала глава Роспотребнадзора.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Анна Попова, Роспотребнадзор, коронавирус, восстановление авиасообщения
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