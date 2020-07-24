Попова предупредила о рисках заражения COVID после открытия авиасообщения

Начало возобновления международного авиасообщения не означает, что все риски, связанные с коронавирусом, уже позади, заявила Попова. По ее словам, вирус останется с людьми «очень надолго», поэтому нужно соблюдать ограничения

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Возобновление Россией международных перелетов не означает, что риск заражения коронавирусом исчез, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции вовсе не означают, что все риски уже позади. Вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным. И мы уже говорили не один раз, что эта ситуация не будет меняться, вирус остается с человечеством как с популяцией очень и очень надолго. И надо следовать тем правилам, по которым мы сегодня должны жить в новых условиях. И нарушать эти правила — это очень рискованно для здоровья», — сказала Попова.

Она отметила, что иностранцы смогут попасть на рейсы в Россию, только предъявив справку об отрицательном результате теста на коронавирус, полученную не более чем за 72 часа до вылета. Россиянам, возвращающимся домой, процедуру упростят: они должны будут предоставить анализы на COVID-19 в течение 72 часов уже после прилета, сообщила Попова.

Россия с 1 августа частично возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Полеты за рубеж на первом этапе будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, указал он.