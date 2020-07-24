Губернатор Усс предупредил о трети непригодного жилья на Таймыре

Вид Норильска (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Если не предпринимать никаких мер, связанных с экологией, то в ближайшем будущем около трети всего жилья на Таймыре будет непригодным для проживания, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, выступая на заседании Совета Федерации.

На сессии сенаторы также одобрили закон о поправках в Бюджетный кодекс, по которому штрафы за ущерб водным объектам, находящимся в собственности государства, перечисляются в федеральный, а не региональный, бюджет.

«Вполне естественно, что как региональный руководитель я заинтересован в том, чтобы как можно большая часть финансовых средств оставалась на территории. Но мной руководят отнюдь не местечковые интересы. Дело в том, что Норильский промышленный район и Таймыр в целом — это особый плацдарм России для современного освоения Арктики. Но при этом положение дел там, к сожалению, очень далеко от того, каким бы мы его хотели видеть», — заявил Усс.

По его словам, в регионе уже накоплен экологический ущерб, который не ограничивается последствиями аварии 29 мая, когда из хранилища ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 20 тыс. тонн дизтоплива.