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Авария с топливом в Норильске ,  
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Губернатор Усс предупредил о трети непригодного жилья на Таймыре

Вид Норильска
Вид Норильска (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Если не предпринимать никаких мер, связанных с экологией, то в ближайшем будущем около трети всего жилья на Таймыре будет непригодным для проживания, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, выступая на заседании Совета Федерации.

На сессии сенаторы также одобрили закон о поправках в Бюджетный кодекс, по которому штрафы за ущерб водным объектам, находящимся в собственности государства, перечисляются в федеральный, а не региональный, бюджет.

«Вполне естественно, что как региональный руководитель я заинтересован в том, чтобы как можно большая часть финансовых средств оставалась на территории. Но мной руководят отнюдь не местечковые интересы. Дело в том, что Норильский промышленный район и Таймыр в целом — это особый плацдарм России для современного освоения Арктики. Но при этом положение дел там, к сожалению, очень далеко от того, каким бы мы его хотели видеть», — заявил Усс.

По его словам, в регионе уже накоплен экологический ущерб, который не ограничивается последствиями аварии 29 мая, когда из хранилища ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 20 тыс. тонн дизтоплива.

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Общество
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

«Если не принять срочных мер, то в ближайшие годы до одной трети жилья, находящегося там, может стать непригодным. Это требует больших финансовых средств и другого уровня требований к бизнесу. Говорю об этом потому, что состояние промышленной безопасности объектов, находящихся там, тоже вызывает серьезные вопросы», — продолжил губернатор.

Он предложил организовать постоянных мониторинг этой «стратегически важной территории» и допустил, что это может быть сделано «под эгидой верхней палаты».

Материал дополняется.

Авторы: Владислав Гордеев, Людмила Подобедова
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