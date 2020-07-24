Матвиенко заявила о компенсации аварии в Норильске за счет акционеров

Спикер Совфеда поручила также организовать выездное заседание на месте аварии в Норильске с участием акционеров «Норникеля»

Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

Ущерб от экологической катастрофы в Норильске, где в грунт и воду попали тысячи тонн топлива, должен быть компенсирован за счет акционеров «Норникеля» или из других источников, но без ущерба для бюджетов. Об этом заявили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, трансляция заседания велась на канале верхней палаты на сервисе YouTube.

«Нужно спросить, почему акционеры этого крупнейшего предприятия так относятся к своей стране. <...> Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие, вкладывать в защиту экологии, миллиарды долларов платятся в виде дивидендов. Размер дивидендов больше, чем бюджет Красноярского края», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что вела переговоры с правительством на тему компенсации ущерба.

«Правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсации вреда, не нанесла второго вреда региональному и муниципальному бюджетам. Чтобы ущерб был погашен — пусть определит правительство — за личный счет акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты», — сказала председатель палаты.