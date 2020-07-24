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Авария с топливом в Норильске ,  
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Матвиенко заявила о компенсации аварии в Норильске за счет акционеров

Спикер Совфеда поручила также организовать выездное заседание на месте аварии в Норильске с участием акционеров «Норникеля»
Норникель GMKN ₽18 838 +0,61% Купить
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

Ущерб от экологической катастрофы в Норильске, где в грунт и воду попали тысячи тонн топлива, должен быть компенсирован за счет акционеров «Норникеля» или из других источников, но без ущерба для бюджетов. Об этом заявили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, трансляция заседания велась на канале верхней палаты на сервисе YouTube.

«Нужно спросить, почему акционеры этого крупнейшего предприятия так относятся к своей стране. <...> Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие, вкладывать в защиту экологии, миллиарды долларов платятся в виде дивидендов. Размер дивидендов больше, чем бюджет Красноярского края», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что вела переговоры с правительством на тему компенсации ущерба.

«Правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсации вреда, не нанесла второго вреда региональному и муниципальному бюджетам. Чтобы ущерб был погашен — пусть определит правительство — за личный счет акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты», — сказала председатель палаты.

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Она также поручила профильным комитетам палаты организовать выездное заседание в Норильске с участием акционеров «Норникеля» для анализа причин экологического бедствия. «Пригласим акционеров «Норникеля». Пусть они ответят, как они собираются город приводить в порядок, помогать власти», — сказала Матвиенко.

Сенаторы также одобрили закон, принятый Госдумой, о поправках в Бюджетный кодекс, по которым штрафы за ущерб водным объектам, находящимся в собственности государства, перечисляются в федеральный бюджет.

Во время обсуждения в Думе министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пояснил тогда, что поправки в Бюджетный кодекс являются логичными, поскольку ущерб был причинен водным объектам, находящимся в собственности России и финансирующимся из федерального бюджета. «Специфика нанесения ущерба водным объектам заключается в том, что они могут затрагивать сразу несколько регионов, не говоря уже о муниципальных округах. Это требует участия и контроля со стороны федерального центра», — заявил он.

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Кобылкин отметил, что все средства, которые Минприроды получит от Минфина, пойдут на восстановление экосистем и улучшение экологической ситуации в регионах. Росприроднадзор 6 июля оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского никеля», который произошел 29 мая, почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд). В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве — еще 738,6 млн руб.
 

Автор: Владислав Гордеев
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