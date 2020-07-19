Посол заявил об урегулировании ситуации с товарами армян в «Фуд Сити»

На рынок приехали фуры с товарами из Армении и у них не возникло проблем с реализацией, сообщил Вардан Тоганян. Полностью торговля не прекращалась. Однако дипломат считает, что в «Фуд Сити» стало меньше армянской продукции

Вардан Тоганян (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Проблем с доставкой и торговлей армянскими товарами в Москве и других регионах России с вечера 18 июля больше нет, сообщил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

«В этом плане, конечно, правы представители мэрии Москвы», — заявил он. По словам дипломата, все 52 машины с армянской продукцией, заблокированные на стоянке рынка «Фуд Сити» возле Калужского шоссе, смогли выехать оттуда, «осталась только одна, неисправная».

Тоганян также добавил, что в ночь на 19 июля в «Фуд Сити» приехало несколько фур с армянской продукцией и у них не возникло проблем с реализацией товара.

Тем не менее, по словам посла, ситуация до конца не решена, потому что в «Фуд Сити» стало меньше армянской продукции. «Автомобильные колонны нами и самими предпринимателями были направлены в другие точки, — сказал он. — Наша задача в том, чтобы на территории этого торгового центра восторжествовало законодательство России. Да, пока все спокойно, но мы не знаем, если наши предприниматели снова направят туда товары, будет обеспечена бесперебойная работа или нет».