Посол заявил об урегулировании ситуации с товарами армян в «Фуд Сити»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде Политика, 17:40 Эсминец США направился в Черное море для совместных с Украиной учений Общество, 17:17 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 17:15 ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора Инвестиции, 17:02 Права удаленных работников и топ работодателей: дайджест образования № 15 Экономика образования, 17:00  Папа Франциск призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана Общество, 16:56 Лондон обвинил Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID Политика, 16:52 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 16:35 Путин распорядился провести юридический форум в Петербурге в 2021 году Политика, 16:32 Посол заявил об урегулировании ситуации с товарами армян в «Фуд Сити» Общество, 16:26 В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО Общество, 16:16 Тренер «Урала» Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок» Спорт, 16:13 МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре Общество, 16:05 Документы, файлы и облака: как организавать безопасную удаленную работу РБК и #CloudMTS, 15:45
Общество ,  
0 

Посол заявил об урегулировании ситуации с товарами армян в «Фуд Сити»

На рынок приехали фуры с товарами из Армении и у них не возникло проблем с реализацией, сообщил Вардан Тоганян. Полностью торговля не прекращалась. Однако дипломат считает, что в «Фуд Сити» стало меньше армянской продукции
Вардан Тоганян
Вардан Тоганян (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Проблем с доставкой и торговлей армянскими товарами в Москве и других регионах России с вечера 18 июля больше нет, сообщил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

«В этом плане, конечно, правы представители мэрии Москвы», — заявил он. По словам дипломата, все 52 машины с армянской продукцией, заблокированные на стоянке рынка «Фуд Сити» возле Калужского шоссе, смогли выехать оттуда, «осталась только одна, неисправная».

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Тоганян также добавил, что в ночь на 19 июля в «Фуд Сити» приехало несколько фур с армянской продукцией и у них не возникло проблем с реализацией товара.

Тем не менее, по словам посла, ситуация до конца не решена, потому что в «Фуд Сити» стало меньше армянской продукции. «Автомобильные колонны нами и самими предпринимателями были направлены в другие точки, — сказал он. — Наша задача в том, чтобы на территории этого торгового центра восторжествовало законодательство России. Да, пока все спокойно, но мы не знаем, если наши предприниматели снова направят туда товары, будет обеспечена бесперебойная работа или нет».

В целом, подтвердил Тоганян, полностью торговля армянскими товарами в «Фуд Сити» в эти дни не прекращалась, о чем ранее заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. «В этом ТЦ есть специализированные магазины, которые торгуют исключительно армянскими товарами, и все эти дни они торговали», — сказал посол.

Власти Москвы заявили об отсутствии проблем с товарами армян в «Фуд Сити»
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Накануне Тоганян рассказал РБК, что посольство стало получать от армянских экспортеров сообщения о запрете торговать продукцией на рынке. Более 50 машин, где находились скоропортящиеся товары, поместили в отстойники. Министерство экономики Армении вместе с дипмиссией предложили перевезти товары в две другие точки продаж в Москве — ТЦ «Шелковый путь» и ТРЦ «Бухта».

Сообщения о запрете появились на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. «Фуд Сити» входит в группу компаний «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана Года Нисанова и Зараха Илиева. Тоганян ранее подчеркивал, что не знает, причастны ли к инциденту лично владельцы. В «Киевской площади» РБК не стали комментировать эту тему.

19 июля Немерюк обсудил с Тоганяном сложившуюся ситуацию. По словам главы ведомства, проблем на рынке нет и в воскресенье туда зашли три фуры с армянскими товарами.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталия Анисимова
Теги: Армения, посольство, рынок, Москва
Материалы по теме
Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Политика
Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter