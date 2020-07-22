Общество , 22 июл, 18:07
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Губернатор Владимирской области заявил о повторном заражении врача COVID
Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал в Instagram губернатор региона Владимир Сипягин.
«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», — отметил Сипягин.
По словам губернатора, от коронавируса и возникающей на его фоне пневмонии пострадали многие врачи, в том числе медики с большим опытом работы.
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