Губернатор Владимирской области заявил о повторном заражении врача COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал в Instagram губернатор региона Владимир Сипягин.

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», — отметил Сипягин.

По словам губернатора, от коронавируса и возникающей на его фоне пневмонии пострадали многие врачи, в том числе медики с большим опытом работы.

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