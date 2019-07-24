После пожара в детском лагере завели дело против сотрудника МЧС

После пожара в детском лагере завели дело против сотрудника МЧС

Дело о халатности возбудили против сотрудника управления надзорной деятельности хабаровского МЧС. Следствие считает, что он знал о нарушениях при размещении детей, но не принял меры

Видео: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили новое уголовное дело после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщается на сайте СК России. ЧП унесло жизни четырех детей.

Дело о халатности (ч.3 ст. 293 УК) возбуждено против Эдуарда Новгородцева — начальника надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС по региону.

По версии следствия, в июле этого года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение там детей организовано с нарушением противопожарных норм. СК утверждает, что сотрудник МЧС не принял мер, чтобы руководство лагеря исправило нарушения.