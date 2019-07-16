Оператор мусорной реформы назвал новый вариант расчета платежек за отходы

Стоимость услуги будет зависеть от того, сколько контейнеров установлено на мусорной площадке. Эксперты разошлись во мнении, вызовет ли это рост тарифов на вывоз мусора для граждан

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Правительство изучает возможность перехода на новый способ расчета тарифа на вывоз мусора для горожан. Его суть состоит в том, чтобы плата за вывоз отходов взималась по факту, сообщил ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО, выступает оператором реформы обращения с отходами в России) Алексей Макрушин.

По его словам, рассматривается вариант, когда плата будет взиматься в соответствии с числом мусорных баков, которые установлены на контейнерной площадке.

«Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — сказал Макрушин.

В Минприроды ТАСС заявили, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, а теперь обсуждают с экспертами и представителями органов власти. «Большую роль в части контроля фактически образованных объемов ТКО (твердые коммунальные отходы. — РБК) должны сыграть управляющие компании, ТСЖ и органы местного самоуправления», — считают в ведомстве.