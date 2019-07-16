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Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
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Оператор мусорной реформы назвал новый вариант расчета платежек за отходы
Стоимость услуги будет зависеть от того, сколько контейнеров установлено на мусорной площадке. Эксперты разошлись во мнении, вызовет ли это рост тарифов на вывоз мусора для граждан
Фото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»

Правительство изучает возможность перехода на новый способ расчета тарифа на вывоз мусора для горожан. Его суть состоит в том, чтобы плата за вывоз отходов взималась по факту, сообщил ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО, выступает оператором реформы обращения с отходами в России) Алексей Макрушин.

По его словам, рассматривается вариант, когда плата будет взиматься в соответствии с числом мусорных баков, которые установлены на контейнерной площадке.

«Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — сказал Макрушин.

Бизнес
Глава Минприроды — РБК: «Мусор — это в какой-то степени новый газ»

В Минприроды ТАСС заявили, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, а теперь обсуждают с экспертами и представителями органов власти. «Большую роль в части контроля фактически образованных объемов ТКО (твердые коммунальные отходы. — РБК) должны сыграть управляющие компании, ТСЖ и органы местного самоуправления», — считают в ведомстве.

При этом глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал агентству, что, хотя и не видел обсуждаемый ведомством проект постановления, но считает, что сбор оплаты за вывоз мусора по факту реализуем и позволит экономить людям, которые «производят» меньше отходов.

В то же время исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что пока говорить о влиянии такого подхода на размер оплаты за вывоз мусора рано. «Институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По итогам первого года работы будет понятен реально образуемый объем твердых коммунальных отходов», — сказал Губайдуллин. По его словам, объем мусора может оказаться для некоторых граждан сюрпризом. «В отдельных случаях оплата по факту может привести к росту конечного платежа», — сказал он ТАСС.

Мусорная реформа

С 1 января 2019 года в России должен состояться переход на новую систему утилизации отходов. Для запуска этой схемы до 1 марта в 11 регионах должны были принять территориальные схемы обращения с мусором, а к 1 мая — провести конкурс по выбору регионального оператора по вывозу и переработке отходов. Новые тарифы на вывоз мусора должны были утвердить до 1 июля.

Сейчас стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) рассчитывается исходя из статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение 1 т или 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. В рамках этой реформы в платежных квитанциях также появилась отдельная строка с тарифом на вывоз мусора.

Автор: Наталья Демченко
Теги: мусор, вывоз мусора, тариф
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