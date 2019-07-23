Президент поручил регионам учесть мнение жителей о свалке в Шиесе Оппозиция и экологи настаивают на полном отказе от проекта

Владимир Путин в очередной раз предложил московским и архангельским властям учесть мнение жителей при решении вопроса об открытии мусорного полигона в Шиесе. Оппозиция и экологи требуют полного отказа от проекта

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Учесть мнение жителей

Президент России Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес. Об этом сообщила во вторник, 23 июля, пресс-служба Кремля.

Мэр столицы Сергей Собянин и глава Архангельской области Игорь Орлов должны представить доклады по этому вопросу до 1 сентября. В этот же срок премьер-министру Дмитрию Медведеву поручено подготовить предложения по изменению законодательства, которые обеспечат охрану окружающей среды, учет мнения населения и соблюдения процедур общественного контроля при строительстве свалок.

Еще в мае Путин на медиафоруме ОНФ говорил, что вопрос строительства мусорных полигонов нужно решать не путем переговоров региональных администраций, а с учетом мнения жителей. «Москва не может мусором зарастать, это 10-миллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там [в Архангельской области] живут», — говорил он.

Поручение президента учесть мнение населения будет выполнено, заявил РБК губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В Шиесе закончен первый этап работ, «который оценивал вообще возможность говорить об этом [проекте]», сейчас идут проектно-изыскательские работы, уточнил он. Далее пройдут общественные слушания, по итогам которых примется решение о возможности строительства объекта, рассказал глава региона.