Глава ФЕОР Борода после теракта в Дагестане призвал «искоренить зло»

Глава ФЕОР и главный раввин России после нападений боевиков в Махачкале и Дербенте призвали представителей всех конфессий сплотиться для борьбы с международным терроризмом, чтобы у его приверженцев «земля горела под ногами»

Александр Борода (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода после нападений боевиков на синагоги и церкви в Махачкале и Дербенте призвал не допустить разобщения разных народов и конфессий, а, наоборот, «с еще большей силой стремиться к взаимопониманию».

«Потому что только сообща мы можем искоренять в этом мире зло и делать его не только неприемлемым, но и попросту невозможным», — уверен раввин. Любой теракт является преступлением против человечности и общих ценностей, завил глава ФЕОР, отметив, что помимо жертв и разрушений атаки несут «губительные последствия»: люди перестают доверять друг другу, а это «порождает ненависть и агрессию, которые подрывают гармонию в обществе и отравляют отношения между людьми».

По словам раввина, уничтоженная в Дербенте синагога, построенная в 1914 году, была «не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев», но и предметом исторического и архитектурного наследия. Борода сообщил, что огонь уничтожил хранившиеся в здании свитки Торы. Глава ФЕОР также выразил соболезнования в связи с гибелью полицейских и православного священника, которого убили в дербентской церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

В похожем ключе выступил главный раввин России Берл Лазар, призвав общество мобилизоваться на борьбу с международным терроризмом и его приверженцами, «чтобы земля горела у них под ногами, чтобы ни в одном городе, ни в одном селе, ни в одном доме они не чувствовали себя в безопасности». «Террористической банде мы должны противопоставить солидарность и единство людей», — считает он.

Лазар связал нападения в Дагестане с антисемитскими беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, поводом для которых стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне войны в секторе Газа. Обращаясь к своим единоверцам, живущим на Северном Кавказе, раввин призвал их «не опускать руки»: «Мы будем жить и процветать, и никакие бандиты не могут диктовать нам, где жить и где процветать».

Атаки в Махачкале и Дербенте осудил и глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, назвав их варварскими и изуверскими. «Общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки (какими бы мотивами нападавшие ни руководствовались) были исключены», — призвал он. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев назвал теракты провокацией, призванной «подорвать межнациональное и межконфессиональное единство» в регионе, но выразил уверенность, что нападавшие не добились цели.

В результате воскресных нападений погибли 15 полицейских и четверо гражданских. Уголовные дела заведены по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК). В СК сообщили, что ликвидированы пятеро боевиков, их личности установлены.