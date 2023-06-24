Цены на билеты за рубеж из Москвы выросли

Билеты на зарубежные направления из Москвы, в том числе Ереван, Астану и Тбилиси, на 24–25 июня есть, однако по некоторым из них остались только рейсы с пересадкой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Цены на билеты на рейсы из России на 24 июня возросли, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Прямые авиабилеты в Стамбул и Ереван есть даже на сегодня, на ближайшие даты заняты все места на прямых рейсах в Тбилиси. Стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на 11:00, однако острого дефицита кресел пока не наблюдается», — сказали в ассоциации.

Там также добавили, что билетов может не быть из-за расписания рейсов: «например, в 15:30 не может быть билетов на прямой рейс в Тбилиси с отправлением сегодня, поскольку оба рейса вылетают утром».

Так, согласно сервису «Яндекс.Путешествия», из Москвы в Ереван 24 июня прямых рейсов на момент публикации нет. Можно улететь только с двумя пересадками в российских городах (цена от 23 600 руб.), при этом такой маршрут займет более суток. На сервисе Aviasales единственный прямой билет до Еревана продавался за 206,8 тыс. руб.

25 июня можно улететь без пересадок по цене от 40 тыс. руб. (FlyArna из Домодедово). Следующий по стоимости прямой рейс в Ереван стоит 87,4 тыс. руб. (FlyOne Armenia). Перелеты со стыковками доступны по цене от 23 242 руб.

В Стамбул 24 июня еще можно вылететь без пересадок за 59 464 руб. («Аэрофлот»). Билет на 25 июня стоит от 28 888 руб. (также «Аэрофлот»).

В Тбилиси, с которым недавно было открыто прямое авиасообщение, прямых рейсов на 24 июня уже нет, но можно долететь с пересадками за 67 077 руб. 25 июня также можно долететь из Москвы только с пересадками за 38 982 руб.

В Астану рейс из Москвы с пересадкой 24 июня будет стоить от 19 930 руб., на 25 июня доступен прямой рейс по цене от 7,8 тыс. руб.

Ранее московские аэропорты отчитались о штатной работе. В «Аэрофлоте» также заявили, что «все рейсы авиакомпании выполняются в соответствии с расписанием».

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал дать ответ. Министерство обороны России назвало его обвинения провокацией и не соответствующими действительности. Позднее Пригожин заявил о блокировании силами ЧВК Ростова-на-Дону.



Против Пригожина возбудили дело об организации мятежа (ст. 279 УК), наказание по этой статье доходит до 20 лет заключения. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина и задержать его. В Москве и области ввели режим КТО.

Вечером 24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин объявил, что разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря.