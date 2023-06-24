Московские аэропорты заявили о штатной работе, несмотря на режим КТО

В Шереметьево и Домодедово заявили о штатной работе в условиях режима КТО в Москве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московские аэропорты работают в штатном режиме, сообщили РБК их представители.

Шереметьево «в режиме требуемых регламентов» обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, а также пассажиров и авиакомпаний.

В Домодедово сообщили, что аэропорт «обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома воздушной гавани», работает в штатном режиме, а также обслуживает все рейсы согласно расписанию.

В «Аэрофлоте» также заявили, что «все рейсы авиакомпании выполняются в соответствии с расписанием».

Аэропорт Внуково работает штатно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.

24 июня в Москве и Подмосковье объявили режим контртеррористической операции. «В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — говорил мэр Сергей Собянин.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал дать ответ. Министерство обороны России назвало его обвинения провокацией и не соответствующими действительности. Из-за действий ЧВК украинские войска, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутском направлении, добавили в Минобороны России. Позднее Пригожин заявил о блокировании силами ЧВК Ростова-на-Дону.



Против Пригожина возбудили дело об организации мятежа (ст. 279 УК), наказание по этой статье доходит до 20 лет заключения. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина и задержать его.