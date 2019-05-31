«Пионер» решил полностью показать фильм «Рокетмен» про Элтона Джона

Телеканал «Дождь» сообщал, что из фильма вырезали несколько сцен, в том числе с однополым сексом. По словам кинокритика Антона Долина, из фильма убрали «принципиальные пять минут»: в оригинале в завершающем титре было сказано, что «Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей», однако в российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом.

В январе прошлого года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у комедии режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина». По мнению ведомства, картина имела признаки экстремизма и искажения образа исторических личностей. Несмотря на отзыв удостоверения, картину 25 января показали в кинотеатре «Пионер» и должны были демонстрировать 26–30 января, а также 3 февраля. Однако на следующий день кинотеатр решил прекратить показы после визита полицейских.