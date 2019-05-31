«Пионер» решил полностью показать фильм «Рокетмен» про Элтона Джона

Сеть московских кинотеатров «Пионер» планирует показать оригинальную версию (с субтитрами) фильма «Рокетмен» про Элтона Джона, сообщила РБК гендиректор киносети Мэри Назари. По ее словам, соответствующее предложение уже направлено локальному прокатчику «Централ Партнершип».
В пресс-службе «Централ Партнершип» РБК заявили, что не комментируют переговоры с партнерами.
В киносеть «Пионер» входит четыре кинотеатра, флагманский — на Кутузовском проспекте. Управляет «Пионером» ООО «Чентромобиле-Пионер», которым на паритетных началах владеют холдинг A&NN Investments Александра Мамута и Millhouse Романа Абрамовича.
Ранее «Централ Партнершип» сообщила, что в версию «Рокетмена» для российского рынка были внесены изменения «для соответствия картины законодательству России». При этом компания не уточнила, для обеспечения соответствия какому именно закону было принято решение вырезать сцены из фильма, а также было ли это согласовано с создателями фильма или мировым дистрибьютором. В Минкультуры заявили, что ведомство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления сцен, и добавили, что фильм был сдан в ведомство в той версии, в которой вышел на экраны.