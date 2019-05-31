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Общество ,  
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«Пионер» решил полностью показать фильм «Рокетмен» про Элтона Джона
Ранее присутствовавшие на премьерном показе фильма в России журналисты обратили внимание на удаление ряда сцен. Прокатчик подтвердил внесение изменений в российскую версию
Кадр из фильма «Рокетмен» (Фото: Централ Партнершип)

Сеть московских кинотеатров «Пионер» планирует показать оригинальную версию (с субтитрами) фильма «Рокетмен» про Элтона Джона, сообщила РБК гендиректор киносети Мэри Назари. По ее словам, соответствующее предложение уже направлено локальному прокатчику «Централ Партнершип».

В пресс-службе «Централ Партнершип» РБК заявили, что не комментируют переговоры с партнерами.

В киносеть «Пионер» входит четыре кинотеатра, флагманский — на Кутузовском проспекте. Управляет «Пионером» ООО «Чентромобиле-Пионер», которым на паритетных началах владеют холдинг A&NN Investments Александра Мамута и Millhouse Романа Абрамовича.

Общество
Российский прокатчик подтвердил удаление сцен из фильма про Элтона Джона

Ранее «Централ Партнершип» сообщила, что в версию «Рокетмена» для российского рынка были внесены изменения «для соответствия картины законодательству России». При этом компания не уточнила, для обеспечения соответствия какому именно закону было принято решение вырезать сцены из фильма, а также было ли это согласовано с создателями фильма или мировым дистрибьютором. В Минкультуры заявили, что ведомство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления сцен, и добавили, что фильм был сдан в ведомство в той версии, в которой вышел на экраны.

Телеканал «Дождь» сообщал, что из фильма вырезали несколько сцен, в том числе с однополым сексом. По словам кинокритика Антона Долина, из фильма убрали «принципиальные пять минут»: в оригинале в завершающем титре было сказано, что «Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей», однако в российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом.

Общество
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры

В январе прошлого года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у комедии режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина». По мнению ведомства, картина имела признаки экстремизма и искажения образа исторических личностей. Несмотря на отзыв удостоверения, картину 25 января показали в кинотеатре «Пионер» и должны были демонстрировать 26–30 января, а также 3 февраля. Однако на следующий день кинотеатр решил прекратить показы после визита полицейских.

Авторы: Мария Истомина, Юлия Выродова
Теги: Фильм, Элтон Джон, кинотеатр, «Пионер»
Материалы по теме
«Пионер» прекратит показ «Смерти Сталина»
Общество
Российский прокатчик подтвердил удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Общество
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Общество
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