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Дело Тимура Иванова ,  
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Авто замминистра обороны Иванова сняли с продажи

«РИА Новости»: внедорожник замминистра обороны Тимура Иванова сняли с продажи
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Принадлежавший Тимуру Иванову и переоформленный на его экс-супругу внедорожник Chevrolet Suburban сняли с продажи, передает «РИА Новости». Его хотели продать более чем за 2,5 млн руб. после аварии
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший замминистра обороны Тимуру Иванову и переоформленный на его бывшую супругу Светлану Иванову, сняли с продажи, передает «РИА Новости».

По данным агентства, этот автомобиль значился в декларации чиновника за 2019 год. В феврале 2023 года Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-Класса 220 d AT 4MATIC переоформили на человека, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей жены Иванова.

В апреле 2024 года внедорожник был продан после аварии. Источник госагентства сообщал, что у автомобиля отсутствовали бампер, решетка радиатора и передние фары, а также повреждены подкапотное пространство и передняя часть левого крыла. Внутри салона находился лист бумаги с надписью, что у Chevrolet плохие тормоза. Перед продажей владелец оставил себе старый госномер, автомобилю присвоили новый, уточнял собеседник агентства.

Спустя месяц внедорожник вновь решили продать более чем за 2,5 млн руб. Причина, по которой автомобиль был снят с продажи, неизвестна.

Имущество семьи замминистра обороны Иванова арестовали
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Тимур Иванов

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), на следующий день его отправили под арест и отстранили от должности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны безвозмездно проводили строительно-ремонтные работы на личных объектах чиновника. В деле фигурирует сумма взятки — 1,185 млрд руб. Иванов не признал вину и обжаловал свой арест. Фигурантами также стали бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, их заключили под стражу. В мае суд арестовал два люксовых автомобиля, в том числе Chevrolet Suburban, и мотоцикл MV Agusta чиновника.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Тимур Иванов арест коррупция
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