Замминистра обороны Иванова перевели в двухместную камеру
У обвиняемого в получении особо крупной взятки замминистра обороны России Тимура Иванова закончился карантин, его перевели из одиночной в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Дениса Балуева.
«Карантин у него закончен, наш подзащитный находится уже в двухместной камере СИЗО с другим сокамерником», — сказал он.
Балуев также поделился планами получить разрешение на посещение Иванова в СИЗО на следующей неделе.
Ранее Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения в отношении Иванова и оставил его в СИЗО до 23 июня. Адвокаты чиновника ходатайствовали о его переводе под домашний арест в его столичную квартиру или загородный дом на Рублевском шоссе.
Следствие считает, что с помощью фирм-подрядчиков Минобороны на объектах Иванова безвозмездно проводились строительно-ремонтные работы. Фигурантами дела также стали бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Их также арестовали на два месяца. На суде Иванов свою вину не признал.
Тимур Иванов находился на посту заместителя министра обороны с 2016 года. 24 апреля Иванова отстранили от должности.
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