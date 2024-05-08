Замминистра обороны Иванова перевели в двухместную камеру

Адвокат замминистра обороны Иванова сообщил о его переводе в двухместную камеру

Обвиняемого в крупной взятке Тимура Иванова перевели из одиночной в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», cообщил его адвокат. Мосгорсуд отказался изменить замминистра обороны меру пресечения на домашний арест

Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы)

У обвиняемого в получении особо крупной взятки замминистра обороны России Тимура Иванова закончился карантин, его перевели из одиночной в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Дениса Балуева.

«Карантин у него закончен, наш подзащитный находится уже в двухместной камере СИЗО с другим сокамерником», — сказал он.

Балуев также поделился планами получить разрешение на посещение Иванова в СИЗО на следующей неделе.

Ранее Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения в отношении Иванова и оставил его в СИЗО до 23 июня. Адвокаты чиновника ходатайствовали о его переводе под домашний арест в его столичную квартиру или загородный дом на Рублевском шоссе.

Замминистра обороны задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Следствие считает, что с помощью фирм-подрядчиков Минобороны на объектах Иванова безвозмездно проводились строительно-ремонтные работы. Фигурантами дела также стали бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Их также арестовали на два месяца. На суде Иванов свою вину не признал.

Тимур Иванов находился на посту заместителя министра обороны с 2016 года. 24 апреля Иванова отстранили от должности.