 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

«РИА Новости» узнало о продаже переоформленного на экс-жену Иванова авто

«РИА Новости»: бывшая жена Иванова продает принадлежавший ему внедорожник
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставили на продажу за 2,5 млн руб. после аварии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Ранее агентство сообщило, что Иванов в феврале 2023 года переоформил внедорожник Chevrolet Suburban и немецкий минивэн Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC на человека, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги.

Внедорожник сначала отправили на ремонт, а в апреле 2024 года выставили на продажу. У Chevrolet нет бампера и решетки радиатора, а также передних фар, повреждено подкопотное пространство и смята передняя часть левого крыла. Внутри салона есть лист бумаги, на нем написано, что у внедорожника плохие тормоза. По словам источника агентства, перед продажей автомобиль получил новый госномер, а старый — владелец решил оставить себе.

«РИА Новости» узнало о переоформлении двух машин Иванова на бывшую жену
Политика

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром следующего дня его арестовали. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Сумма взятки, которая фигурирует в деле Иванова, — 1,185 млрд руб. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает, 26 апреля он обжаловал арест.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
Автомобили иномарка Тимур Иванов
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Суд решил не допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова
Политика
Имущество семьи замминистра обороны Иванова арестовали
Политика
Замминистра обороны Иванова перевели в двухместную камеру
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
«Справедливороссы» отвергли 11 из 26 кандидатур в новое правительство Политика, 09:47
В «Ростехе» осмотрели захваченный военными танк Abrams Политика, 09:38
Как управлять командой, не делая всю работу за всех. Учимся у бизнес-гуру Pro, 09:36
BI сообщил о применении украинской авиацией тактики «дикой ласки» Политика, 09:35
В Коми завели дело о халатности после частичного обрушения дома Общество, 09:22
В Чаинском районе Томской области подтопило 12 населенных пунктов Общество, 09:01
Украинский боксер Ломаченко завоевал два чемпионских титула Спорт, 09:00
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Как увеличить капитал на фоне инфляции: 5 акций с потенциалом роста Инвестиции, 09:00
Выборы главы государства в Литве: президент против врача и премьера Политика, 09:00
Гладков сообщил о повреждениях на территории двух предприятий из-за БПЛА Политика, 08:45
«РИА Новости» узнало о продаже переоформленного на экс-жену Иванова авто Общество, 08:36
Эксперты назвали правительству способ обнаружения «теневых майнеров» Политика, 08:31
Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет вынужденно сел в Иркутске Общество, 08:15
Байден назвал условия для достижения соглашения по Газе «хоть завтра» Политика, 07:54