«РИА Новости» узнало о продаже переоформленного на экс-жену Иванова авто

Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставили на продажу за 2,5 млн руб. после аварии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Ранее агентство сообщило, что Иванов в феврале 2023 года переоформил внедорожник Chevrolet Suburban и немецкий минивэн Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC на человека, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги.

Внедорожник сначала отправили на ремонт, а в апреле 2024 года выставили на продажу. У Chevrolet нет бампера и решетки радиатора, а также передних фар, повреждено подкопотное пространство и смята передняя часть левого крыла. Внутри салона есть лист бумаги, на нем написано, что у внедорожника плохие тормоза. По словам источника агентства, перед продажей автомобиль получил новый госномер, а старый — владелец решил оставить себе.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром следующего дня его арестовали. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Сумма взятки, которая фигурирует в деле Иванова, — 1,185 млрд руб. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает, 26 апреля он обжаловал арест.