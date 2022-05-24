Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до лета

Ограничения продлили в 15-й раз, теперь до конца мая. 11 российских аэропортов, в том числе Симферополя, Анапы и Геленджика, не работают с начала военной операции на Украине

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Режим ограничения полетов в 11 российских городов продлен до 31 мая, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ведомство рекомендовало перевозить пассажиров через работающие аэропорты, в том числе Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя.

Россия закрыла аэропорты близ границы с Украиной после начала военной операции 24 февраля. С тех пор запрет полетов продлевается каждую неделю, последний действует до 25 мая.

20 мая правительство сообщило, что выделило еще 1,5 млрд руб. закрытым аэропортам центральных и южных регионов для компенсации операционных расходов. Ранее была выделена такая же сумма, в результате общий объем финансирования достиг 3 млрд руб. В конце апреля направить субсидии аэропортам поручил президент Владимир Путин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что загрузка отелей Краснодарского и Ставропольского краев в майские праздники составила 80%. По его данным, рост стоимости билетов на юг России, несмотря на увеличение времени полета, составил не более 10%.