Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты на юге

Ведомство продлило запрет на полеты в ряд аэропортов в 14-й раз с начала военной операции на Украине. Последний из них действовал до 19 мая

Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press

Ограничения полетов в 11 аэропортов юга и Центральной части России продлены до 03:45 мск 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ведомство снова рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация ввела ограничения для гражданских самолетов 24 февраля из-за военной операции на Украине и затем не раз продлевала их. Последний запрет действовал до 19 мая.

Из-за запрета на полеты РЖД ввела дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах.

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Позже Министерство транспорта заявило, что на базе аэропорта Сочи создан временный хаб. С мая по сентябрь 2022 года город планирует принять около около 4,5 млн гостей, сообщала замглавы городской администрации Инна Петухова. Она оценивала рост турпотока по сравнению с пятью пиковыми месяцами 2021 года почти в 10%.

Однако роста турпотока во всем Краснодарском крае не будет, так как спрос сдерживает закрытие аэропортов, подчеркивал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он говорил, что, по данным на середину апреля, бронирования в Анапу на 15% хуже, чем в прошлом году, а Крым «идет в два раза хуже». Власти Крыма посчитали, что число туристов останется на уровне прошлогоднего.