Чернышенко сообщил о загрузке отелей на Кубани на 80% в майские праздники

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Отели Краснодарского края и Ставрополья в майские праздники были загружены на 80%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Загрузка отелей в майские праздники на юге страны составила около 80%. Так, в Краснодаре и на Ставрополье она составила около 80%, а в Московской области — до 90%», — рассказал Чернышенко. Статистику по другим регионам он не сообщил.

По его словам, благодаря праздникам, власти увидели «узкие места»: в частности, в некоторых регионах была повышенная нагрузка на места размещения. Это показало необходимость создания дополнительной инфраструктуры, в том числе модульных отелей к летнему сезону, уточнил вице-премьер.

Минтранс сообщил, что, несмотря на увеличение времени полета на юг России, рост стоимости билетов составил не более 10%. По некоторым направлениям, в том числе из Владивостока, Новосибирска и Санкт-Петербурга, цены снизились.

Аэропорты юга России остаются закрытыми с начала российской военной операции на Украине. Не работают 11 аэровокзалов, в том числе Симферополя, Анапы, Геленджика. Рейсы принимают аэропорты Сочи, Минеральных вод, Ставрополя, власти рекомендуют организовывать перевозку туристов через них.

Власти Сочи в апреле говорили, что с мая по сентябрь планируют принять около 4,5 млн гостей. Турпоток по сравнению с пятью месяцами высокого сезона 2021 года может вырасти на 10%.

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Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в начале мая сообщил, что в Крыму, где не работает единственный аэропорт, загрузка отелей составляет в среднем 40–45% и россияне начали массово отменять бронирования на май и июнь из-за рассылок авиакомпаний об отмене рейсов. Ростуризм его информацию опроверг, отметив, что средняя загрузка отелей составляет не менее 50%, а в сегменте четырех — пяти звезд — 75%.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Travelata также писал, что полуостров впервые не вошел в топ-5 наиболее востребованных внутренних направлений на майские праздники.