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Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

Они будут касаться соблюдения дистанции между людьми, дезинфекции поверхностей и организации общественных пространств. Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что после пандемии коронавируса наступит «новая нормальность»
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

«Режим определенных требований — уже не ограничений, а требований — необходимо будет соблюдать. Это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств», — уточнила Попова. По ее словам, новые правила жизни после снятия ограничений еще предстоит «осознать и прописать, как именно себя вести».

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что качество жизни от исполнения новых требований не пострадает.

В конце апреля Анна Попова предупреждала, что после пандемии коронавируса в России наступит «новая нормальность», в соответствии с которой жители страны должны будут поменять свои привычки.

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Общество
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Она также анонсировала новые правила для мест общественного питания после отмены режима самоизоляции. Например, для кафе и ресторанов они будут касаться социальной дистанции, а также защиты безопасности сотрудников и посетителей. В отношении авиаперевозок глава Роспотребнадзора также пообещала изменения после снятия ограничений. По ее словам, пассажиры должны будут носить перчатки и маски, а авиакомпании — усилить режимы дезинфекции поверхностей и воздуха на борту.

В начале мая Попова представила президенту Владимиру Путину план снятия ограничений в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить жителям региона занятия спортом на свежем воздухе, прогулки, а также возобновление работы предприятий сферы торговли и услуг с ограничениями по площади и социальной дистанции. На втором этапе смогут открыться компании большей площади, а также образовательные учреждения. Третий этап предполагает начало работы компаний сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей, обслуживаемых одновременно, а также парков и гостиниц.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Анна Попова, Роспотребнадзор
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