ФСИН разработала новые модели формы для заключенных

ФСИН разработала новую одежду для заключенных. Глава Минюста заявил, что она не только улучшит внешний вид осужденных, но и повлияет на дальнейшую гуманизацию условий их содержания

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработала новую одежду для лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщила пресс-служба Минюста по итогам совещания под председательством министра юстиции Константина Чуйченко и директора ФСИН Аркадия Гостева с представителями правозащитных организаций.

В частности, предлагается изменить цветовую гамму и внешний вид текущей формы и ввести новые предметы одежды и обуви.

«Участники совещания осмотрели образцы новых моделей спецодежды, разработанные ФСИН России, а также отметили, что одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления, она должна быть современной, комфортной и удобной», — пояснили в пресс-службе

Глава Минюста высказал мнение, что новая спецодежда не только поможет улучшить внешний вид осужденных, но и будет способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания.

В ноябре 2013 года Минюст утвердил новую форму для арестантов. В частности, помимо тапочек им стали выдавать шлепанцы, а женщины-заключенные получили ночные сорочки. Комплект одежды пополнился трикотажными свитерами черного цвета.

В октябре Минюст предложил выдавать женщинам, которые находятся в колониях и СИЗО, юбки, пижамы, халаты и легинсы. Эти предметы не входили в вещевое довольствие осужденных. В утвержденном приказом от 2013 года перечне перечислены ночная сорочка, нижнее белье и носки, колготки, блузка и брюки.

В декабре Чуйченко сообщил, что Минюст и ФСИН обсуждают изменение одежды для находящихся в местах лишения свободы, прежде всего для женщин. Глава ведомства заявил, что планируют поменять цвет роб, «потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные истории».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также подвергла критике одежду женщин-заключенных и согласилась, что необходимо менять цвет и состав ткани. «Ну, что эти синие робы? Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами», — пояснила она.