ФСИН начала проверку после жалоб заключенных «Черного дельфина» на пытки
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черный дельфин» на избиения и пытки, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев на встрече с журналистами, передает «Интерфакс».
По его словам, у ФСИН нет никакой информации по этому поводу.
«Мы направили туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать», — сказал Гостев.
Накануне член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что заключенные «Черного дельфина», по их словам, «регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве». Например, арестантов заставляют стоять в позе «ласточки» по несколько часов. «Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», —написала Меркачева в телеграм-канале.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку после обращения к ней «в защиту прав заключенных» этой колонии.
«Черный дельфин» находится в Соль-Илецке, рядом с озером Развал Оренбургской области. ИК-6 — это колония особого режима для осужденных на пожизненное заключение, однако при ней есть участки строгого режима и колония-поселение. В 2000-х годах «Черный дельфин» получил официальный статус колонии для пожизненно осужденных.
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