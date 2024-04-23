ФСИН начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черный дельфин» на пытки

ФСИН начала проверку после жалоб заключенных «Черного дельфина» на пытки

О жалобах арестантов ИК-6 на избиения и пытки сообщила член СПЧ Меркачева. По словам заключенных, их, в частности, заставляют стоять в позе «ласточки» по несколько часов. Омбудсмен Москалькова обратилась в Генпрокуратуру

Исправительная колония №6 УФСИН России по Оренбургской области в Соль-Илецке (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черный дельфин» на избиения и пытки, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев на встрече с журналистами, передает «Интерфакс».

По его словам, у ФСИН нет никакой информации по этому поводу.

«Мы направили туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать», — сказал Гостев.

Накануне член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что заключенные «Черного дельфина», по их словам, «регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве». Например, арестантов заставляют стоять в позе «ласточки» по несколько часов. «Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», —написала Меркачева в телеграм-канале.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку после обращения к ней «в защиту прав заключенных» этой колонии.