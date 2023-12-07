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Общество ,  
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Глава Минюста назвал женскую одежду в колониях «депрессивными историями»

Чуйченко: Минюст и ФСИН обсуждают изменение вида одежды для женщин-заключенных
Изменить одежду, которая выдается женщинам в местах лишения свободы, в том числе цвет и состав ткани, предложила и Валентина Матвиенко: «Ну, что эти синие робы?»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Министерство юстиции и ФСИН обсуждают изменение вида одежды, которую выдают заключенным в местах лишения свободы, прежде всего — женщинам. Об этом на выступлении в Совфеде сообщил глава Минюста Константин Чуйченко

По словам министра, поменять планируют в том числе цвет роб, «потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные истории» (цитата по ТАСС).

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь раскритиковала тюремные одежды женщин-заключенных и согласилась с необходимостью сменить цвет и состав ткани. «Ну, что эти синие робы? Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами», — считает Матвиенко.

Кремль исключил возможность скорой амнистии для женщин
Политика
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В октябре Минюст предложил расширить перечень одежды, которую выдают женщинам в колониях и СИЗО. В частности, женщинам — юбки, пижамы, халаты и легинсы. В списке, утвержденном приказом ведомства от 2013 года, среди вещей перечислены, например, ночная сорочка, нижнее белье и носки, колготки, блузка и брюки. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников назвал предложение Минюста «шагом на пути к тому, чтобы женщинам в местах принудительного содержания стало немного комфортнее как с эмоциональной, так и с точки зрения здоровья».

В начале декабря член СПЧ Ева Меркачева рассказала президенту Владимиру Путину об условиях, с которыми сталкиваются женщины, отбывающие сроки в колониях с маленькими детьми. Она попросила помиловать матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Путин в ответ заявил, что «надо подготовить и принять соответствующие решения". В Кремле позднее пояснили, что сперва нужно "обсудить детали, выработать позицию", а затем предпринимать конкретные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что до конца года провести амнистию для некоторых категорий осужденных женщин невозможно.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минюст Константин Чуйченко ФСИН Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

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Минюст предложил выдавать женщинам в колониях халаты и легинсы
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