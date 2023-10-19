Минюст предложил выдавать женщинам в колониях халаты и легинсы

Минюст предлагает включить юбки, халаты, шорты и легинсы в список вещей, которые выдают женщинам в колониях

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Минюст предложил расширить перечень одежды, которую выдают осужденным в колониях и тем, кто содержится в следственных изоляторах. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас идет его общественное обсуждение.

Согласно документу женщинам в колониях и СИЗО предлагают выдавать юбки, пижамы, халаты и легинсы. Ранее они не входили в вещевое довольствие осужденных, отмечает ТАСС. Например, в перечне, утвержденном приказом от 2013 года, среди вещей перечислены ночная сорочка, нижнее белье и носки, колготки, блузка и брюки.

Помимо того, Минюст хочет разрешить женщинам иметь шорты (сейчас их могут носить мужчины) и теплую шапку вместо платка.

Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в разговоре с ТАСС назвал предложение Минюста «шагом на пути к тому, чтобы женщинам в местах принудительного содержания стало немного комфортнее как с эмоциональной, так и с точки зрения здоровья».

Летом 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что глава ФСИН Александр Калашников получил представление из Генпрокуратуры, в котором говорится о нарушениях в отношении женщин и детей в колониях и СИЗО в трех десятках российских регионов. Прокуроры по итогам проверки отмечали, что в местах лишения свободы не созданы в полном объеме бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.

В 2022 году, по словам омбудсмена Татьяны Москальковой, она получила 6,5 тыс. обращений от людей, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что на 11,4% больше, чем в 2021-м. В основном выросли жалобы на условия содержания, трудовые вопросы, медицинское обеспечение.