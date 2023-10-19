 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минюст предложил выдавать женщинам в колониях халаты и легинсы

Минюст предложил выдавать женщинам в колониях халаты, шорты и легинсы
Минюст предлагает включить юбки, халаты, шорты и легинсы в список вещей, которые выдают женщинам в колониях
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минюст предложил расширить перечень одежды, которую выдают осужденным в колониях и тем, кто содержится в следственных изоляторах. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас идет его общественное обсуждение.

Согласно документу женщинам в колониях и СИЗО предлагают выдавать юбки, пижамы, халаты и легинсы. Ранее они не входили в вещевое довольствие осужденных, отмечает ТАСС. Например, в перечне, утвержденном приказом от 2013 года, среди вещей перечислены ночная сорочка, нижнее белье и носки, колготки, блузка и брюки.

Помимо того, Минюст хочет разрешить женщинам иметь шорты (сейчас их могут носить мужчины) и теплую шапку вместо платка.

Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в разговоре с ТАСС назвал предложение Минюста «шагом на пути к тому, чтобы женщинам в местах принудительного содержания стало немного комфортнее как с эмоциональной, так и с точки зрения здоровья».

Летом 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что глава ФСИН Александр Калашников получил представление из Генпрокуратуры, в котором говорится о нарушениях в отношении женщин и детей в колониях и СИЗО в трех десятках российских регионов. Прокуроры по итогам проверки отмечали, что в местах лишения свободы не созданы в полном объеме бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.

В 2022 году, по словам омбудсмена Татьяны Москальковой, она получила 6,5 тыс. обращений от людей, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что на 11,4% больше, чем в 2021-м. В основном выросли жалобы на условия содержания, трудовые вопросы, медицинское обеспечение.

Читайте на РБК Pro
Как следствие принимает решение об аресте имущества — причины и действия
Как крахмал защитит китайские электрокары от претензий чиновников из ЕС
В каких странах россияне могут открыть инвестиционный фонд
«Японский Билл Гейтс». Как сын торговца алкоголем основал SoftBank
Теги
Минюст колония СИЗО одежда
Материалы по теме
Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО
Общество
Минюст разрешит в СИЗО и колониях электронные книги и частных врачей
Общество
Минюст рассказал об условиях выдачи электронных книг заключенным
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 18:00
Две эпохи, одно здание: чем интересен клубный дом в 700 метрах от Кремля РБК Недвижимость, 20:14
Как работают госзакупки малого объема у российских МСП Национальные проекты, 20:14
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:13
Что такое боль, почему ее нельзя терпеть и как от нее избавиться Тренды, 20:11
Лукашенко уволил с должностей послов на Украине и в Эстонии Политика, 20:05
Компания PravoTech интегрирует искусственный интеллект в свои продукты Пресс-релиз, 19:56
Государство заработало на втором этапе крабовых аукционов ₽214 млрд Бизнес, 19:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 19:49
Играем с ChatGPT в «Угадай город»: как нейросеть анализирует изображения Экономика инноваций, 19:47
Госдепартамент США предупредил американцев об опасности по всему миру Политика, 19:46
Как зарубежный опыт поможет контролировать онлайн-торговлю алкоголем Новая Экономика, 19:36
«Трактор» прервал победную серию лидера КХЛ Спорт, 19:36
Минобороны Израиля пообещало скорое начало наземной операции в Газе Политика, 19:33
Евроаэропорт во Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва Общество, 19:29