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Дело инстаблогеров ,  
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Адвокат Блиновской заявил о ее готовности к мировому соглашению с ФНС

Адвокат Блиновской: блогер готова заключить мировое соглашение с ФНС
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Блогер Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката Блиновской Наталью Сальникову.

В разговоре с RT адвокат заявила, что соответствующее обращение уже отправили в ФНС. Чтобы погасить долги перед государством, Блиновская намерена заложить дом.

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Фото:elena_blinovskaya / Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)

Блогера Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов в апреле 2023 года. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как сообщила ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. Обвинения в неуплате налогов предъявлены также мужу блогера Алексею Блиновскому.

28 апреля 2023 года Блиновскую отправили под домашний арест, затем суд арестовал ее счета, наличные деньги в разной валюте и имущество. Зимой 2024 года после нарушения условий домашнего ареста Блиновскую заключили под стражу.

22 марта Следственный комитет предъявил окончательное обвинение в отношении Блиновской. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов;
легализации денежных средств, приобретенных преступным путем;
неправомерном обороте средств платежей. Адвокат Блиновской отметила, что ее подзащитная признает вину только по пункту об уклонении от уплаты налогов.

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