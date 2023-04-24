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В Петербурге от работодателей потребовали привить иностранцев против кори

В Петербурге от работодателей потребовали обеспечить вакцинацию иностранцев против кори
Речь идет об иностранцах, которые не переболели корью, не были привиты, имеют «титр антител к вирусу кори ниже защитного уровня по результатам обследования»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова постановила работодателям, нанимающим иностранных граждан, обеспечить подчищающую вакцинацию против кори. Документ опубликован на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Речь идет об иностранцах, которые не переболели корью, не были привиты, имеют «титр антител к вирусу кори ниже защитного уровня по результатам обследования». Вакцинацию необходимо провести до 31 декабря 2023 года.

Башкетова отметила, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась с начала этого года. Так, с января по апрель подтвержден 31 случай заболевания корью, 13 из них среди детей. В восьми случаях болезнь была завезена. При этом с 2020 по 2022 год наблюдались единичные случаи заражения.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении ситуации с заболеваемостью корью в стране, ее выявили в 44 регионах. Ведомство связывает рост случаев заражения с потоком мигрантов из ближнего зарубежья. Регионам было поручено с начала апреля и до конца года провести подчищающую иммунизацию против вируса, в том числе среди иностранцев.

Под подчищающей иммунизацей имеется в виду вакцинация непривитых и прежде не болевших, а также привитых однократно детей и взрослых. Подчищающую иммунизацию проводят для укрепления коллективного иммунитета и сдерживания распространения инфекции.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь.

Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

В Москве из-за вспышки кори на внеплановые каникулы ушли студенты Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, а учащихся в главном корпусе Московского авиационного института (МАИ) перевели на дистанционное обучение. Случай заболевания корью выявили также в Московском политехе.

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Санкт-Петербург Роспотребнадзор вакцинация корь иностранцы
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