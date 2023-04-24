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Минюст анонсировал запрет менять пол «только на бумаге»

Константин Чуйченко: Минюст готовит отмену возможности менять пол только в документах
По словам Чуйченко, с 2018 по 2022 год в России зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола только по документам, без проведения операций
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минюст готовит поправки, запрещающие менять пол только на бумаге, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Константин Чуйченко.

Он напомнил, что одним из оснований для внесения изменений в паспорт и другие документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. «При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается», — отметил Чуйченко.

По словам министра, согласно статистике загсов, с 2018 по 2022 год зарегистрировано свыше 2,7 тыс. случаев смены пола по документам, после которых было заключено около 190 браков. «Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее», — сказал Чуйченко.

И в этом случае речь идет не просто о «юридических коллизиях, связанных с вопросом изменения пола», но и в первую очередь о «несоответствии текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», заявил глава Минюста. Он добавил, что ведомство начнет работу над изменениями в закон об актах гражданского состояния в ближайшее время.

Кроме того, нужно будет изменить и закон «Об основах охраны здоровья граждан в России», и ряд нормативных актов, продолжил министр. «Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов», — пояснил он.

Согласно действующим российским законам, граждане могут сменить пол в паспорте, если у них есть соответствующая медицинская справка. Ее выдает специальная комиссия, в состав которой входят сексолог, медицинский психолог и психиатр. По словам Чуйченко, отмена возможности менять пол только в документах станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.

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Нормы о «сохранении традиционных семейных ценностей» были внесены в Конституцию среди прочих поправок в июле 2020 года. Тогда в Основном законе было прописано, что брак — это союз мужчины и женщины. Затем в ноябре того же года президент Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. Согласно документу, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений считается деструктивным идеологическим воздействием на россиян, которое ведет к «насаждению чуждой и разрушительной системы идей и ценностей».

В декабре президент также подписал закон, запрещающий пропаганду смены пола, ЛГБТ и педофилии среди граждан любого возраста (ранее пропаганда была запрещена только в отношении несовершеннолетних). Он касается в том числе СМИ, публикаций в интернете, книг, кино и рекламы.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
смена пола Минюст Константин Чуйченко
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