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Маск предложил пожизненно лишать свободы за смену пола детям

Илон Маск предложил пожизненный срок для родителей и врачей за смену пола детям
По мнению бизнесмена, такое наказание должно применяться к родителям и врачам, которые разрешили несовершеннолетним начинать трансгендерный переход. У самого Маска есть трансгендерная дочь, которая отказалась от фамилии отца
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бизнесмен Илон Маск заявил, что родители и врачи, которые позволяют детям совершать трансгендерный переход, заслуживают пожизненного лишения свободы.

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до его совершеннолетия, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь», — написал он в Twitter.

Так Маск прокомментировал твит другого пользователя о губернаторе Флориды Роне Де Сантисе, которого экс-президент Дональд Трамп назвал своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в 2024 году.

В марте врачам во Флориде запретили прописывать несовершеннолетним гормональные блокаторы и терапию для трансгендерного перехода или делать детям операции по смене пола. Медицинские учреждения, которые нарушат закон, могут лишиться лицензии. Де Сантис объяснил свое решение тем, что безвредность такой терапии для детей и подростков не подтверждена серьезными исследованиями. Несовершеннолетние, которые уже приступили к гормональной терапии, после вступления новых норм в силу не смогут ее продолжить. ЛГБТ-активисты штата объявили о намерении оспорить закон в суде.

Президент США, демократ Джо Байден назвал решение Де Сантиса жестоким, а действия штата Флорида по отношению к трансгендерам-подросткам — практически греховными.

Ограничения на смену пола для несовершеннолетних действуют и в некоторых других штатах. Власти Аризоны запрещают «необратимую хирургическую коррекцию пола», а в Алабаме за одобрение гормональной терапии детям врачи и родители могут сесть на 10 лет.

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В июне прошлого года Всемирная профессиональная ассоциация по здоровью трансгендерных людей понизила рекомендуемый минимальный возраст для начала перехода до 14 лет. Организация признала, что у процесса смены пола есть риски, но сочла неэтичным отказывать в нем несовершеннолетним.

Одна из детей Илона Маска Вивьен Дженна Уилсон — трансгендерная девушка. В июне прошлого года, после того как молодому человеку исполнилось 18, в его документах официально были изменены пол и имя на женские. Уилсон также заявила, что больше не желает «иметь какую-либо связь со своим биологическим отцом».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Илон Маск трансгендеры смена пола пожизненный срок
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