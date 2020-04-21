Кремль не видел обращение «Матерей Беслана» по дате конца Второй мировой

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Кремле не видели обращения комитета «Матерей Беслана», которые попросили не переносить дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я пока не видел этого обращения, не могу ничего сказать», — отметил он.

На вопрос о том, нет ли у президента позиции по этому вопросу, Песков заявил, что пока нет. «Не могу ее озвучить», — сказал он.

Ранее на портале change.org появилась петиция комитета «Матерей Беслана» с просьбой не переносить дату окончания войны со 2 на 3 сентября. На сайте указывается, что оно адресовано Владимиру Путину. Сопредседатель комитета Анета Гадиева подтвердила РБК наличие петиции.