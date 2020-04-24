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Власти попросили москвичей не делать ремонт в период самоизоляции

Москвичей призвали задуматься о комфорте соседей и не заниматься ремонтом в квартирах во время режима самоизоляции. Прямого такого запрета в обращении Мосжилинспекции нет
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мосжилинспекция призвала жителей столицы не заниматься ремонтом квартир, в то время как большинство горожан находятся в своих квартирах, соблюдая режим самоизоляции. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

«Мосжилинспекция призывает жителей к взаимоуважению и настоятельно рекомендует собственникам квартир воздержаться от проведения ремонтно-строительных работ до окончания действия режима повышенной готовности», — говорится в обращении.

В инспекции отметили, что «некоторые москвичи решили использовать свободное время для улучшения быта и затеяли ремонт в квартире», однако при этом «далеко не все задумываются о комфорте соседей вокруг». Действие разрешений на перепланировку и переустройство помещений для тех, кто не успел закончить работы, автоматически продлено до 30 июня 2020 года, продлить срок действия на шесть месяцев можно по заявлению на сайте mos.ru, напомнили в Мосжилинспеции.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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О том, что в Москве нужно нужно полностью запретить проведение строительных и ремонтных работ в помещениях многоквартирных домов и на прилегающих к ним территориях, в обращении к мэру столицы Сергею Собянину еще 24 марта заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Депутат отметила, что многие жители находятся в самоизоляции или работают удаленно, поэтому мэрия должна «ввести дополнительные временные меры по соблюдению покоя граждан и тишины». Нарушителей, написала Хованская, нужно привлекать к ответственности.

4 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Мой район» приостановлены, чтобы не создавать дискомфорт жителям на период самоизоляции. Он уточнил, что «Мой район» — программа комплексного развития города и полностью ее приостанавливать нельзя. «Поэтому замену и ремонт инженерных магистралей, где подобные работы необходимы, мы начали», — сказал тогда заммэра.

Собянина попросили запретить ремонт в домах из-за самоизоляции жильцов
Общество
Фото: Алексей Мощенков / Global Look Press

В Подмосковье депутаты 3 апреля приняли закон, ограничивающий время, когда можно проводить шумные ремонтные работы в квартирах. Законодатели отметили, что получили много обращений со взаимоисключающими требованиями. Одних граждан раздражал ремонт в соседних квартирах, другие же, наоборот, хотели воспользоваться свободным временем, чтобы навести порядок в доме.

10 апреля в Москве были введены очередные ограничительные меры, в том числе запрет на строительные и ремонтные работы, за исключением строительства объектов медицинского назначения, метро, наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. Однако речь в указе мэра шла о деятельности организаций и предприятий.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, ремонт, власти Москвы
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В Подмосковье ограничат время ремонта в домах на период самоизоляции
Общество
Собянина попросили запретить ремонт в домах из-за самоизоляции жильцов
Общество
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