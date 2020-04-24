Власти попросили москвичей не делать ремонт в период самоизоляции

Москвичей призвали задуматься о комфорте соседей и не заниматься ремонтом в квартирах во время режима самоизоляции. Прямого такого запрета в обращении Мосжилинспекции нет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мосжилинспекция призвала жителей столицы не заниматься ремонтом квартир, в то время как большинство горожан находятся в своих квартирах, соблюдая режим самоизоляции. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

«Мосжилинспекция призывает жителей к взаимоуважению и настоятельно рекомендует собственникам квартир воздержаться от проведения ремонтно-строительных работ до окончания действия режима повышенной готовности», — говорится в обращении.

В инспекции отметили, что «некоторые москвичи решили использовать свободное время для улучшения быта и затеяли ремонт в квартире», однако при этом «далеко не все задумываются о комфорте соседей вокруг». Действие разрешений на перепланировку и переустройство помещений для тех, кто не успел закончить работы, автоматически продлено до 30 июня 2020 года, продлить срок действия на шесть месяцев можно по заявлению на сайте mos.ru, напомнили в Мосжилинспеции.

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