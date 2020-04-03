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В Подмосковье ограничат время ремонта в домах на период самоизоляции

Фото: Алексей Мощенков / Global Look Press

Депутаты Московской областной думы приняли закон, ограничивающий проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах на период режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте подмосковного законодательного органа.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, от местных жителей, которые находятся на режиме самоизоляции, поступает много жалоб и обращений — одни против проведения ремонта, а другие, напротив, хотят воспользоваться появившимся временем и заняться отделочными работами.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый, в свою очередь, заявил, что для решения данной проблемы власти не будут запрещать проведение ремонта совсем, а увеличат временной интервал, в который шумные работы проводить нельзя.

«На время режима самоизоляции будет выделено по три-четыре часа в сутки на шумный ремонт», — говорится в сообщении. 

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В период, пока действует особый режим, ремонт (в том числе в новостройках) разрешили проводить в будни с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В субботу шумные работы теперь можно проводить только с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00, а в воскресенье и праздники они запрещены.

Согласно действующему законодательству не в условиях особого режима, жители Подмосковья могут заниматься ремонтом по будням с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. В воскресенье и праздничные дни шумные работы запрещаются. В то же время в регионе действует исключение для новостроек в будние и выходные дни.

Новый закон вступит в силу после подписания документа губернатором и будет действовать только в период самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

Теги: ограничения, Подмосковье, ремонт, шум, работы
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