В Москве остановили работы по благоустройству дворов на время изоляции

Это сделано для того, чтобы не мешать людям в то время, когда они вынуждены почти все время находиться дома. Работы по ремонту инженерных магистралей будут продолжены

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков (Фото: Евгений Самарин / РИА Новости)

Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Мой район» приостановлены для того, чтобы не создавать дискомфорт жителям на период самоизоляции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

При этом он отметил, что «Мой район» — программа комплексного развития города и полностью ее приостанавливать нельзя. «Поэтому замену и ремонт инженерных магистралей, где подобные работы необходимы, мы начали. Идут подготовительные мероприятия по замене асфальтовых покрытий», — сказал заммэра.

По его словам, всего в сезоне 2020 года планируются работы на 10 тыс. объектов.

Бирюков также рассказал об обработке дорог, тротуаров, прилегающих территорий и общественных пространств дезинфицирующими средствами наряду с обычными моющими средствами. «В общей сложности за один раз промываем около 190 тысяч квадратных метров», — уточнил чиновник. В дезинфекции улиц задействованы около 3,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

Кроме этого, сотрудники служб ЖКХ задействованы в обработке мест общего пользования в тех домах, где проживают больные коронавирусом. Обработка проводится и в случае, когда человека госпитализируют, и в случае, когда он остается на лечении дома.