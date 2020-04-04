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В Москве остановили работы по благоустройству дворов на время изоляции

Это сделано для того, чтобы не мешать людям в то время, когда они вынуждены почти все время находиться дома. Работы по ремонту инженерных магистралей будут продолжены
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков (Фото: Евгений Самарин / РИА Новости)

Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Мой район» приостановлены для того, чтобы не создавать дискомфорт жителям на период самоизоляции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

При этом он отметил, что «Мой район» — программа комплексного развития города и полностью ее приостанавливать нельзя. «Поэтому замену и ремонт инженерных магистралей, где подобные работы необходимы, мы начали. Идут подготовительные мероприятия по замене асфальтовых покрытий», — сказал заммэра.

По его словам, всего в сезоне 2020 года планируются работы на 10 тыс. объектов.

Бирюков также рассказал об обработке дорог, тротуаров, прилегающих территорий и общественных пространств дезинфицирующими средствами наряду с обычными моющими средствами. «В общей сложности за один раз промываем около 190 тысяч квадратных метров», — уточнил чиновник. В дезинфекции улиц задействованы около 3,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

Кроме этого, сотрудники служб ЖКХ задействованы в обработке мест общего пользования в тех домах, где проживают больные коронавирусом. Обработка проводится и в случае, когда человека госпитализируют, и в случае, когда он остается на лечении дома.

«Специалисты выезжают на место и обрабатывают подъезды, ручки дверей, почтовые ящики, лифты. Словом, все, к чему мог прикасаться заболевший человек. Если жильцы квартиры, где он жил, согласны, то обработают и жилые помещения», — отметил заместитель мэра Москвы.

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Бизнес

Накануне Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений. В частности, в ведомстве посоветовали обрабатывать дверные ручки мыльным раствором или антисептиком на основе спирта, а также раствором на основе хлора. Также Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать выключатели, кухонные поверхности, ручки шкафов, письменные столы, журнальные столики и другие твердые поверхности.

Режим полной самоизоляции действует в Москве с 30 марта. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в самоизоляции находятся две трети жителей города. 2 апреля глава столицы продлил все ограничения, введенные из-за вируса, до 1 мая 2020 года. Кроме требований не покидать дома, кроме как для выхода на работу, в продуктовый, аптеку, для того, чтобы вынести мусор или выгулять домашнее животное, в них также входит требования соблюдать дистанцию между людьми не менее 1,5 метров.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве выявлено 3357 случаев заражения, 27 человек скончались, 194 вылечились.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: ЖКХ, Петр Бирюков, коронавирус
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