Собянину предложили запретить шумные работы из-за домашнего режима

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В Москве нужно ввести полное ограничение на проведение строительных и ремонтных работ в помещениях многоквартирных домов и на прилегающих к ним территориях на время карантинных мер по коронавирусу. С соответствующей просьбой к мэру столицы Сергею Собянину обратилась председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат фракции «Справедливой России» Галина Хованская, сообщили РБК в пресс-службе партии.

Как отметила Хованская, из-за принятых в Москве мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 многие жители находятся в самоизоляции или работают удаленно. Также с 26 марта в Москве обязательный домашний режим введут для пожилых граждан.

В связи с этим мэрии нужно «ввести дополнительные временные меры по соблюдению покоя граждан и тишины», считает депутат. В частности, нужно полностью запретить строительные и ремонтные работы, а нарушителей этого ограничения привлекать к ответственности.

Накануне в Москве и Подмосковье предписали жителям старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля находиться дома на самоизоляции. Выходить рекомендуется только в магазин и аптеки. Кроме того, Собянин посоветовал выезжать на дачи за пределы города.