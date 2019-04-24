В мэрии Якутска начались обыски

Правоохранительные органы проводят доследственные мероприятия в мэрии Якутска. По данным СМИ, их интересует работа управления физической культуры и спорта

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Правоохранительные органы проводят обыски в мэрии Якутска. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил помощник главы города Алексей Толстяков.

«Обыски проводятся в управлении физической культуры и спорта Якутска. Но подробностями не располагаю», — рассказал он.

По данным телеканала «Якутия 24», обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Источники телеканала утверждают, что, по некоторым данным, сотрудники полиции проверяют в администрации документы после заявления одного из директоров детско-юношеских спортивных школ Якутска.

Портал Ykt.ru сообщает, что, по предварительным данным, интересующие силовиков документы связаны с деятельностью управления физической культуры и спорта за 2016–2018 годы. Доследственные мероприятия проводятся в кабинете руководителя управления Константина Бурцева. Пост главы структурного подразделения он занимает с 2008 года.