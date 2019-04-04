СМИ сообщили об обысках в Минздраве Якутии

В Минздраве Якутии проходят обыски, сообщил телеканалу «Якутия24» источник в правоохранительных органах республики. Силовики также проводят обыски по месту жительства и в кабинете замминистра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой, сообщают источники порталов SakhaNews и Ykt.ru. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК), говорит источник телеканала.
Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы. По словам собеседников порталов, обыски не связаны с уголовным делом о картельном сговоре при закупках лекарств.
В марте МВД Якутии совместно с прокуратурой и Федеральном антимонопольной службой (ФАС) провели проверку закупок медикаментов для медучреждений республики. В результате правоохранители выявили факты мошенничества, завышения цен на лекарства в 2-4 раза и ограничения конкуренции. Участники картеля заключили контракты на сумму около 3 млрд руб., выяснили следователи.